Nej favorité Eura: Italové s děravou sestavou, mistr Spalletti bude spoléhat na týmovost

Italští fotbalisté budou na šampionátu obhajovat korunu pro krále Evropy, ovšem do Německa přijedou s hodně oslabenou sestavou. Hned několik hráčů by měl kouč Luciano Spalletti (65) rád k dispozici, jenže ti z různých důvodů (a nejen zdravotních) zůstali doma. Právě z tohoto důvodu se víc než kdy jindy bude muset síla squadry azzurry ukázat jako týmová. Je totiž zjevné, že především z hlediska kvality něco chybí.

Vývoj

Itálie sice před třemi lety ovládla covidem odložené Euro, o vydařeném období však v jejím případě nemůže být vůbec řeč. Tým totiž už dvakrát po sobě chyběl na mistrovství světa, na což fanoušci jen těžko zapomínají. Loni v létě navíc přišlo překvapivé loučení s oblíbeným trenérem Robertem Mancinim, jenž se nechal zlákat na lavičku Saúdské Arábie.

Nečekaná změna přiměla k akci Luciana Spallettiho. Kouč tehdy čerstvých šampionů z Neapole se ujal kormidla národního týmu přímo uprostřed nepříliš dobře rozehrané kvalifikace o Euro 2024. Svou misi však zvládl.

Výsledky posledních zápasů. Livesport

Za necelé tři měsíce se Azzurri pod vedením toskánského lodivoda kvalifikovali do Německa, a i když tam jim los zrovna nepřál – nafasovali těžkou skupinu se Španělskem, Chorvatskem a Albánií – nechtějí si připouštět, že by už po třech zápasech měl být konec. Všichni si uvědomují, že se hraje o obhajobu titulu.

Silné stránky

Poté, co Spalletti převzal velení nad modrou lodí, okamžitě prezentoval své fotbalové přesvědčení, jímž triumfoval v Neapoli. Chtěl nastavit systém 4-3-3, ve kterém umí kombinovat atraktivní hru s výsledky a zároveň dát najevo vítěznou mentalitu. V klubu to byla alchymie plná krátkých přihrávek a protiútoků, podporovaná železnou obranou. Jeho systém však také nabízí schopnost založit postupnou akci.

Itálie v jeho rukou je týmem, jenž chce hrát fotbal a který se snaží – bez ohledu na vlastnosti soupeře – zvládnout zápas realizací nápadů svého trenéra. Po neúspěšném debutu proti Severní Makedonii ve Skopje (1:1) se Spallettiho národní tým pomalu vzpamatovával a cestou k Euru postupně stále víc předváděl aktivní styl s různými prvky experimentů a taktických variant.

Luciano Spaletti Profimedia

Když se na tréninkovém kempu v německém Iserlohnu tvořil tým pro závěrečný turnaj, bylo patrné, že bude stát na silném bloku z mistrovského Interu Milán – s Barellou jako oporou středu zálohy a s Frattesim, Dimarcem a Darmianem v obraně. V plánu byla i přítomnost Acerbiho, ten však na poslední chvíli zůstal kvůli problémům s tříslem mimo nominaci.

Vepředu se otevírá prostor pro znovunalezeného Chiesu, který by mohl vytvořit stálou dvojici se Scamaccou. Ten měl fantastický konec sezony v Atalantě, s níž dokázal pro mnohé překvapivě vyhrát Evropskou ligu. V brance je jistotou kapitán Donnarumma, jemuž se navzdory neúspěchu PSG, kterým byl předčasný konec v Lize mistrů, kritika vyhnula.

Slabiny

Spalletti byl povolán proto, aby nahradil Roberta Manciniho a navedl Itálii na novou cestu. Věděl, že to, čeho chce dosáhnout, nemůže zůstat na úrovni, kterou převzal a na níž se dostal v průběhu dosavadních devíti měsíců. Je však od přírody pracant, takže v budování něčeho nového vidí i krásu procesu.

Bohužel pro něj cestou ztratil spoustu důležitých hráčů. Vedle zmíněného Acerbiho (toho nahradil Federico Gatti z Juventusu) a dalšího stopera Giorgia Scalviniho přišla o Euro i dlouholetá stálice Domenico Berardi. Útočník Sassuola je smolař – po návratu po delší pauze se znovu zranil, tentokrát si přetrhl achilovku.

K dispozici nebude ani Destiny Udogie, křídelník Tottenhamu narozený v roce 2002, jenž pod Spallettim debutoval a stihl zatím tři starty za národní tým. Na konci dubna však musel podstoupit operaci. A nesmí se zapomenout na absenci rovněž zraněného Nicola Zaniola. Posledním ve výčtu je Sandro Tonali, stále s pozastavenou činností kvůli sázkové kauze.

A vzhledem k tomu, že italský fotbal neměl v posledních letech nejlepší chvíle ve výchově kreativních talentů, týmu chybí i skutečné číslo 10. Právě tvůrce hry by se však vzhledem k dlouhému turnaji a náročnosti soupeřů v Německu hodil.

Ideální sestava

Vize a realita bývají občas odlišné, a právě zmíněná zranění Acerbiho a Scalviniho přinutila trenéra Italů uvažovat o víc variantách obrany. V prvním přípravném zápase proti Turecku, dokonce v průběhu utkání, hrál jeho tým jak na čtyři zadáky, tak se i přetransformoval ve tříobráncový systém. Také na Euru zjevně budou připraveny obě varianty v závislosti na tom, jakým se Spalletti rozhodne hrát stylem.

Pro šampionát, který v lepším případě trvá měsíc, si uvědomuje, že víc než jména bude zásadní veličinou stabilní forma. Právě z toho důvodu je možné, že bude Giovanni Di Lorenzo alternován. Na kemp nedorazil v ideální kondici a začátek Eura možná odehraje na jeho místě Raoul Bellanova, který měl v Turíně vynikající sezonu.

Podobně to vypadá ve středu obrany, kde Gianluca Mancini doufá, že si nakonec uhájí místo v základu, navzdory tomu, že se mu proti Turecku příliš nedařilo a naopak proti Bosně zářil Alessandro Buongiorno. Spalletti však ví, že se na stálici může spolehnout.

Ideální sestava Itálie pro Euro 2024 Livesport

Otazníky zmizely z útoku, kde je obvykle přetlak. Spalletti tam příliš nemá na výběr a bude se muset spolehnout na zjevně nejprověřenější dvojici Chiesa – Scamacca. Ta v dosavadním průběhu trenérova působení jako jediná dokázala opakovaně držet méně talentovaný italský tým na konkurenceschopné úrovni.

Potvrzení správnosti výběru bude (nejen u nich) třeba najít co nejdřív. To proto, že Itálie potřebuje začít šampionát vítězstvím proti Albánii. Jakýkoli jiný výsledek, vzhledem k síle ostatních soupeřů ve skupině, by byl víc než ošemetný.

A co se nakonec může stát problémem, pro postup do osmifinále nemusí stačit prosté vítězství, bude potřeba mít co nejlepší skóre a mít k dobru hodně vstřelených gólů. Proto bude debut na velkém turnaji pro tuto dvojici z Juventusu a Atalanty hodně důležitou zkouškou.

Predikce

Turnaj pro Azzurri začne na místě, které je pro italský fotbal jedním ze svatých. V Dortmundu totiž v semifinále světového šampionátu 2006 porazili domácí Německo 2:0 v prodloužení, aby následně získali titul mistrů světa. Právě na stadionu Borussie odehrají nyní 15. června úvodní duel turnaje proti Albánii.

Italské zápasy v základní skupině. Livesport

Veřejným cílem Italů, jakožto úřadujících evropských šampionů, nemůže být nic jiného než obhajoba titulu. Reálně však za silou týmů Francie, Anglie, Německa či Portugalska zaostávají. I postup do semifinále by byl pro Azzurri velkým úspěchem. Jejich cesta však skončí už v osmifinále.

Nominace

Brankáři: Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain), Alex Meret (Neapol), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Obránci: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Matteo Darmian (všichni Inter Milán), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (oba FC Turín), Riccardo Calafiori (Boloňa), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (AS Řím).

Záložníci: Nicolò Barella, Davide Frattesi (oba Inter Milán), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (oba AS Řím), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Jorginho (Arsenal Londýn).

Útočníci: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Řím), Giacomo Raspadori (Neapol), Mateo Retegui (FC Janov), Gianluca Scamacca (Bergamo), Mattia Zaccagni (Lazio Řím).