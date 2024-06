Nejlepší den v životě. Kvaracchelija rozhodl o historické výhře a vyměnil si dres s Ronaldem

Opora gruzínské fotbalové reprezentace Chviča Kvaracchelija (23) zařadil středeční triumf 2:0 nad Portugalskem a postup do osmifinále Eura ještě výše než loňský zisk italského titulu s Neapolí. Útočník na tiskové konferenci uvedl, že prožil nejlepší den v životě a na dálku poděkoval za motivaci hvězdě soupeře Cristianu Ronaldovi (39). Kouč nováčka šampionátu Willy Sagnol (47) po historickém postupu a největším překvapení turnaje v Německu jen těžko hledal slova.

Gruzínce poslal do vedení už ve druhé minutě z brejku Kvaracchelija a v 57. minutě zvýšil z penalty Georges Mikautadze, se třemi góly nejlepší střelec šampionátu. Už jistý vítěz skupiny F Portugalsko se v kombinované sestavě ani jednou neprosadilo. Až 74. tým žebříčku FIFA obsadil v tabulce třetí místo se čtyřmi body, což mu stačilo na postup.

"Tohle je nejlepší den v mém životě. Dosáhnout úspěchu s gruzínskou reprezentací bylo těžší než s Neapolí, proto si toho cením ještě víc. Nikdo by si nepomyslel, že můžeme porazit Portugalsko. Přepsali jsme historii," řekl Kvaracchelija, jenž byl vyhlášen mužem zápasu. "Na hřišti nebyl žádný nejlepší hráč. Byl to týmový výkon, ukázali jsme, že takhle můžeme hrát s každým," přidala největší hvězda mužstva.

Sestřih zápasu Gruzie - Portugalsko (2:0). Česká televize

Kvaracchelija se na duel těšil i z toho důvodu, že si zahrál proti svému vzoru Ronaldovi. "Před utkáním za mnou přišel a popřál mi hodně štěstí. O něčem takovém jsem nikdy ani nesnil, byl to úžasný moment. To je důvod, proč je takovou osobností jako fotbalista i jako člověk. V tu chvíli jsem si uvědomil, že dnes můžeme dokázat něco velkého, všechny nás to povzbudilo a motivovalo," uvedl odchovanec Dinama Tbilisi, který si s Ronaldem po duelu vyměnil dres.

Gruzie prošla na první velký turnaj po penaltovém rozstřelu v baráži proti Řecku. Už to byl pro zakavkazskou zemi historický výsledek, nyní ho ale ještě vylepšila.

"Ani nevím, co říct, je to jako sen. Asi si to pořádně uvědomíme až později. Nechtěl jsem tomu věřit, dokud rozhodčí neodpískal konec, v závěru jsme kontrolovali čas každých deset vteřin. Jako trenér jsem šťastný a hrdý na svůj tým," řekl Sagnol. "Před zápasem jsem hráčům říkal, aby hráli jako v 16 nebo 17 letech. Bez nervů, v obraně dodržovali plán a v útoku prostě hráli fotbal," přidal francouzský kouč.

Gruzie se v osmifinále utká se Španělskem, které jako jediné neztratilo ve skupině ani bod. Oba týmy na sebe narazily už v kvalifikace, výběr "La Roja" zvítězil doma 3:1 a venku dokonce 7:1. Duel se odehraje 30. června v Kolíně nad Rýnem.

"Ani jsme se před zápasem nedívali, s kým bychom hráli v případě postupu. Zabýváme se vždy jen tím nejbližším utkáním. Teď to budou Španělé, což je další velká výzva. Pro nás je ale výhoda, že od nás nikdo nic nečeká, nemáme co ztratit," podotkl Sagnol. "Respektujeme jejich sílu, je to jeden z nejlepších týmů na světě. Proti Portugalsku jsme si ale dokázali, že hrát se dá s každým," dodal Kvaracchelija.