Usínalo se nám špatně, přiznal Holeš po Portugalsku. Proti Ronaldovi si splnil sen

Obránce Tomáš Holeš (31) připustil, že čeští fotbalisté po smolné úterní porážce 1:2 s Portugalskem v úvodním utkání na mistrovství Evropy špatně usínali. Mužstvo podle něj podpořilo jeho kolegu ze stoperské trojice Robina Hranáče (24), který se navzdory dobrému výkonu nachomýtl u obou inkasovaných branek. Hráč pražské Slavie věří, že se tým z prohry oklepe a zvládne klíčový druhý duel skupiny proti Gruzii. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Český celek proti Portugalcům neudržel vedení a gólem inkasovaným v druhé minutě nastavení prohrál. "Jak se usínalo? Mně osobně a myslím, že i klukům nic moc. Šli jsme spát pozdě, protože jsme nemohli usnout. Byl to velký zápas, spousta emocí, adrenalinu a taková hořká tečka na konec. Já naspal asi nějakých pět hodin," řekl Holeš v Lipsku, odkud se tým přesouvá zpět na základnu během Eura do Hamburku.

Užil si, že si zahrál proti hvězdnému portugalskému kapitánovi Cristianu Ronaldovi. Devětatřicetiletý nejlepší střelec reprezentační historie gól nedal. "Bylo vidět, že má hrozně moc zkušeností. Furt se mi schovával za zády, což je hodně nepříjemné. Čekal na centr, protože výskok má ohromný, je to jedna z jeho mnoha předností. Jsem rád, že gól nedal, že jsme ho ubránili. Pro mě to byl takový splněný sen si proti němu zahrát," uvedl Holeš.

Sestřih zápasu Portugalsko - Česko (EURO 2024). Česká televize

Ronaldo po vítězném gólu předvedl nepříliš sportovní oslavné gesto směrem k brankáři Jindřichu Staňkovi. "S klukama jsme řešili, že tam úplně nebyl takový respekt, jaký bychom si představovali. Věřím, že i pro něj to bylo těžké utkání. Když se jim to povedlo takhle otočit, chápu vlnu emocí. Stane se," řekl Holeš.

Se spoluhráči se snažili podpořit stopera Hranáče, který se smolně přimotal k oběma inkasovaným gólům. Nejprve si dal vlastní branku poté, co do jeho nohy vyrazil balon Staněk, v nastavení pak nešťastně ve vápně zastavil tečovaný míč přímo před soupeře.

"Bavili jsme se o tom. Byl z toho takový zklamaný, ale samozřejmě za to nemohl. U prvního gólu vůbec, na to se nedalo zareagovat. Při druhém gólu jsem se to snažil zblokovat a trochu to tečoval. Takže to pro něj bylo těžké. Dva smolné momenty, je to škoda. Jinak odehrál fantastické utkání, přitom to byl pro něj první takhle velký zápas." mínil Holeš.

Statistiky zápasu Portugalsko – Česko. Opta by Stats Perform

"Každý jsme mu k tomu řekli svoje. Na něm je ale vidět, že je v hlavě psychicky silný, že ho to nijak nepoloží. Jinak je to zatím tišší kluk. Hodně se kamarádí s Tomášem Vlčkem, se kterým byli v Pardubicích. Moc se zatím neprojevuje. Žádný grázl, prostě hodně poctivý kluk," podotkl druhý nejstarší hráč českého výběru po Vladimíru Coufalovi.

V sobotu čeká jeho tým možná rozhodující duel o postup s Gruzií, skupinu pak uzavře proti Turecku. "Samozřejmě zápas s Portugalskem nám mohl pomoci, měli jsme k tomu nakročeno. Klíčový bude zápas s Gruzií. Ten když zvládneme, tak se výrazně přiblížíme (k postupu)," uvedl Holeš.

Hlavní gruzínskou hvězdou je ofenzivní univerzál Chviča Kvaracchelija. "Je to další top hráč. Víme o jeho kvalitách. Víme, jak hraje a co dokáže. Ještě se na to budeme chystat. Zatím jsme si Gruzii ještě nepouštěli, vše bylo o Portugalsku," řekl Holeš.

Na Euru si se spoluhráči krátí volný čas různými hrami. "Máme takovou partičku s Tomášem Součkem, Vláďou Coufalem a Lukášem Provodem. Hrajeme různé hry, sázíme se o různé věci. V týmu teď také hodně hrajeme krycí jména, to jedeme my i trenéři. Hrajeme i normální karty," dodal Holeš.