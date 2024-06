Neměli bychom se stydět říct, že to můžeme vyhrát, říká Trippier před ME v Německu

Anglický obránce Kieran Trippier (33) je bezpochyby jednou z nejdůležitějších součástí reprezentačního výběru Anglie, což potvrzuje i fakt, že hráč Newcastlu v pondělním přípravném duelu proti Bosně a Hercegovině povede svůj tým jako kapitán. "Vést kluky na hřiště bude opravdu velmi mimořádné," nechal se slyšel na tiskové konferenci.

Svěřenci Garetha Southgatea pojedou na Euro do Německa jako aspiranti na zisk trofeje. Na posledním mistrovství Evropy se jim podařilo dokráčet až do finále, kde nakonec na penalty podlehli Itálii 1:2 a před dvěma lety se dostali do čtvrtfinále mistrovství světa, kde prohráli s výběrem Francie 1:2.

Anglie ještě nikdy nedokázala vyhrát Euro, poslední titul z mistrovství světa navíc přišel v roce 1966, což znamená, že čekají na mezinárodní titul už více než 58 let. Kieran Trippier, jenž na klubové úrovni hájí barvy Newcastlu, povede Anglii do přípravného zápasu proti Bosně a Hercegovině jako kapitán. Zkušený hráč je přesvědčený o tom, že Three Lions jsou připraveni konečně uspět. "Říkal jsem to už mnohokrát, neměli bychom se stydět říct, že to můžeme vyhrát," řekl v neděli novinářům.

"Neříkáme to arogantním způsobem. Máme skvělý tým, špičkového trenéra, skvělý personál. V posledních letech jsme byli několikrát velmi blízko, teď jde jen o to udělat ten finální krok. Nejdůležitější je soudržnost, kterou v týmu máme. Je neuvěřitelná, pravděpodobně nejlepší, jaké jsem se kdy zúčastnil, takže se všichni těšíme," dodal Trippier.

Trippier bude kapitán v pondělním zápase z důvodu absence Harryho Kanea. Útočník Bayernu Mnichov vynechal poslední dva ligové zápasy kvůli zranění zad, které utrpěl v odvetném zápase semifinále Ligy mistrů na půdě Realu Madrid.

Pro Trippiera to bude okamžik, na který bude hrdý až do konce svého života. Rodák z Bury povede svůj národní tým na hřiště v St. James‘ Parku, při úvodním nástupu mu navíc půjde po boku jeho sedmiletý syn Jacob. "Bude to opravdu velmi speciální, zejména na stadionu, kde hraji týden co týden. Musím znovu poděkovat Garethovi, že mi dal důvěru," uvedl.

"Je mi jedno, jestli mám na ruce pásku, nebo ne. Vždycky jsem připravený pro svůj tým udělat maximum a dokážu být lídr i bez ní. Nikdy jsem ji neměl na trvalo," prozradil Trippier. Každopádně vést kluky na hřiště bude opravdu velmi mimořádné. Obzvlášť, když tam ještě vyvedu svého syna. Okamžik, na který nikdy nezapomenu," dodal anglický reprezentant.