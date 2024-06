Livesport Daily #271: V Realu už přemýšlejí, jak vyhrát LM i za rok, říká novinář Tichava.

Real Madrid a trofej pro vítěze Ligy mistrů. To je spojení, na které jsme si v posledních letech už přivykli. V sobotu vybojoval Bílý balet 15. triumf v nejprestižnější klubové soutěži, druhý za poslední tři roky. Poraženým finalistou byl tentokrát Dortmund, který může žehrat na neproměňování velkých šancí. O aspektech finálového zápasu jsme bezprostředně po skončení utkání hovořili s reportérem stanice Nova Sport Vojtěchem Tichavou, který prestižní finále sledoval přímo ve Wembley.

"Na Realu bylo v prvním poločase znát, že to není úplně jejich zápas. Třeba na Bellinghamovi bylo vidět, že se mu nedýchá úplně lehce. Dortmund byl pohybově jednoznačně lepší," popisuje své dojmy z úvodu zápasu Tichava. "Většinu týmu by z pozice favorita asi rozhodilo, jak do toho Dortmund vstoupil. Jenže Real zase ukázal, jakou mentalitu v sobě má, z hráčů šlo pořád cítit, že si věří. Nastoupili do druhé půle s tím, že to jdou vyhrát a to je přesně myšlení velkého klubu. Právě proto to vyhráli už patnáctkrát," dodává Tichava.

Toho překvapilo, že zápas nakonec rozhodl gól po rohovém kopu: "To jsem nečekal, pokud měl někdo hrozit po standardkách, byl to Dortmund, který má spoustu výborných hlavičkářů. Navíc Real pak měl ještě jednu velkou šanci znovu z rohu. Jenom to podtrhlo vývoj zápasu. Dortmund nedal velké šance a pak naopak sám inkasoval lacinou branku. O té druhé ani nemusíme mluvit, to byla samozřejmě velké individuální chyba," popisuje Tichava.

Prakticky hotový už je příchod Kyliana Mbappého do Realu, i proto se dá čekat, že Bílý balet bude favoritem i v následujícím ročníku LM. "Někdo by mohl říct, že to je nuda. Real má v posledních letech těch výher opravdu mnoho. Na druhou stranu, jeho fanoušky to nikdy neomrzí. Přímo ve Wembley po zápase jsem s několika z nich mluvil a všichni mi říkali, že mají mladý tým s dobrou perspektivou a že příští rok to půjdou zase vyhrát. Takhle oni jsou nastaveni, taková je mentalita Realu Madrid," uzavírá Vojtěch Tichava.

Livesport Daily #271: V Realu už přemýšlejí, jak vyhrát Ligu mistrů i za rok, říká novinář Tichava.

