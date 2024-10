Nesouhlasil jsem s tím, vrací se Grealish ke své neúčasti na mistrovství Evropy

Jack Grealish (29) se v létě nevešel do anglické nominace trenéra Garetha Southgatea (54) na Euro a nyní přiznal, že absenci na turnaji v Německu nenesl lehce. Naopak pro nového kouče Lee Carsleyho má záložník Manchesteru City jen slova chvály.

Grealish, který má v národním týmu na kontě 38 startů, nastřílel v minulé sezoně za Manchester City ve 20 zápasech Premier League tři góly, dalších 12 utkání si připsal v pohárech. Na Euro však nejel. "Budu k vám upřímný, úplně jsem s tím nesouhlasil. Na každé pozici na hřišti potřebujete trochu rovnováhy a já se považuji za zkušeného hráče," prozradil v rozhovoru BBC Radio 5.

Do týmu ho v srpnu vrátil Lee Carsley, který byl po Southgateově odvolání jmenován dočasným trenérem. "Jsem mu vděčný, že mi dal tuto příležitost a věřil ve mě. Samozřejmě to pro mě hodně znamená. Myslím, že kdybych ve své kariéře hrál jen pod trenéry, kteří mi věřili a komunikovali se mnou tak jako on v posledních dvou měsících, hodně by mi to pomohlo," pochválil spolupráci s novým lodivodem.

Zda Grealish nastoupí večer proti Řecku, není jasné. Carsley uvedl, že se při úterním tréninku lehce zranil a nechce riskovat zdraví žádného ze svých hráčů. Z podobného důvodu bude zápas jen z lavičky sledovat kapitán Harry Kane, jenž předá pásku předá Johnu Stonesovi. Forvard Bayernu si při víkendovém zápase s Frankfurtem poranil pravou nohu.