Nikdy neřeknu ne. Mám ale jen jednu šanci, uvedl Shaw. Přijde o první zápas na Euru?

Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate (53) řeší před úvodním zápasem Albionu na mistrovství Evropy zapeklitou otázku: Co bude s Lukem Shawem (28)? Obránce Manchesteru United se dostává do tempa po dlouhém zranění a nad jeho stoprocentním zdravotním stavem visí otazník.

Bude to trošku risk. Alespoň to si myslí o případném startu Shawa trenér anglické reprezentace Southgate. Obránce United si už v únoru přivodil svalové zranění při výhře 2:1 nad Lutonem.

Shaw je součástí týmu Rudých ďáblů už 10 let, ale v současné době je frustrovaný, protože fanoušci zpochybňují jeho oddanost klubu. Stalo se tak poté, co byl vybrán do nominace na EURO, přestože v minulé sezóně odehrál za United pouze 15 zápasů.

"Pokud mě trenér požádá, abych hrál, nikdy neřeknu ne," řekl Shaw britským médiím.

"Je to tak trochu chyba každého z nás. Částečně moje, částečně lékařského personálu. Vrátil jsem se příliš rychle a vlastně jsem si nakonec přivodil další zranění podkolenní šlachy. Tlačil jsem na pilu, abych byl pro United fit," dodal anglický obránce.

Na otázku, zda bude hrát 16. června proti Srbsku, Shaw odpověděl: "Nevím. Nezáleží to jen na mně. Půjdeme den po dni a uvidíme, jak se budu cítit v tréninku. Rád bych stihl první zápas, ale nechci příliš spěchat, protože reálně mám jen jednu šanci."

Bek United dodal, že páteční prohra Three Lions 0:1 s Islandem v posledním přípravném utkání před Eurem by mohla být pro tým výhodou. "Možná je to ta nejlepší věc, která se nám mohla stát. Díky ní jsme si uvědomili, že cesta turnajem v Německu nebude jednoduchá. Od týmu bude vyžadovat velké odhodlání," myslí si Shaw.