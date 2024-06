Southgate překvapil finální nominací. Anglie vyrazí na Euro bez Grealishe i Maguirea

Tohle čekal málokdo. Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate (53) učinil finální škrty v nominaci před blížícím se evropským šampionátem. Na turnaj do Německa se s výběrem Albionu vedle dříve avizovaného Jamese Maddisona (27) nepodívá ani hvězdný ofenzivní univerzál Manchesteru City Jack Grealish (28) či reprezentační stálice posledních let Harry Maguire (31) z konkurenčních United.

Dvojice, která byla nedílnou součástí Southgateova týmu na předchozích turnajích, se podle The Athletic nevešla do finální 26členné nominace. Dříve vyšlo najevo, že přípravný kemp opustili také James Maddison a Curtis Jones.

Na ostrovech panuje přesvědčení, že se do výběru pro Euro nedostanou ani brankář James Trafford a obránce Jarell Quansah.

Grealishovi zřejmě zavřela cestu na evropský šampionát nedostatečné forma z uplynulé sezony. Osmadvacetiletý hráč Manchesteru City dokázal ve 36 zápasech napříč všemi soutěžemi vstřelit pouze tři góly.

Ještě větším šokem je nenominace Maguirea, který byl pod Southgatem na posledních třech velkých turnajích bezpochyby klíčovým hráčem Anglie Kouč Albionu na něj totiž opakovaně ukazoval navzdory mizerným výkonům na klubové scéně. Obránce United však od dubna drží mimo hru zranění lýtka, což vyvolává pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Southgate má čas do pátečního večera, kdy bude muset finálně uzavřít svou sestavu pro Euro. To Three Lions zahájí 16. června proti Srbsku.