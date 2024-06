Nizozemský kouč Koeman může zopakovat zlatý rok 1988: Nejsme favoriti, ale...

Nizozemci mají na poslední mistrovství Evropy, které se konalo v Německu, krásné vzpomínky. Vítězství ve finále v roce 1988 zůstává jejich jediným velkým turnajovým úspěchem. Ačkoli by jim málokdo předpověděl, že mají šanci úspěch zopakovat i nyní, trenér Ronald Koeman (61) tomu věří.

"Samozřejmě nejsme velkými favority, ale myslím, že nejsme příliš daleko od těch, kteří jimi jsou. Pokud o to budete tvrdě bojovat a během turnaje si povedete dobře, pak je to možné. Ale musí se dařit. Vždy se najdou momenty štěstí, které mohou situaci zvrátit ve váš prospěch," myslí si nizozemský kouč.

Koeman byl ve zmíněném zlatém týmu z roku 1988, který byl plný individuálních talentů (Ruud Gullit či Marco van Basten), stěžejním článkem sestavy. V současnosti je nizozemský kádr spíše kolektivem schopných hráčů, do kterého trenér vnáší pragmatický přístup.

Koeman se přiklonil k útočnému fotbalu, přičemž upustil od tradičního rozestavení 4-3-3, které se u Oranjes drží už desítky let. "Záměrem by vždy mělo být hrát dobře a bavit diváky. Pokud se vám nedaří vyhrávat, ale snažíte se hrát pěkně a útočně... vypadá to dobře," řekl.

"Můžeme hrát více systémy. Můžeme hrát se třemi, čtyřmi nebo pěti obránci. Máme skupinu hráčů, kterým je dvacet až třicet let. To je základ tohoto týmu. Na tom budujete mládež a vytváříte jasnou hierarchii," vysvětlil.

Zatím však není jasné, zda budou moct nastoupit klíčoví hráči jako Frenkie de Jong a Memphis Depay, což Koemanovi způsobuje nepříjemnosti. De Jong nehraje od dubna, kdy utrpěl zranění kotníku, zatímco Depay se vrátil na trávník až v posledních týdnech sezony La Ligy.

Nizozemsko zahájí svůj program ve skupině D 16. června v Hamburku proti Polsku a poté se utká s Francií a Rakouskem.