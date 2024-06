Nuno Gomes exkluzivně pro Livesport: Po losu Eura jsem psal Řepkovi, Ronaldo v základu nebude

Před dvěma dekádami byl portugalský útočník Nuno Gomes (47) synonymem pro góly. S ikonickými vlasy – staženými čelenkou – vedl Portugalsko jako kapitán a na konci své reprezentační kariéry předal pásku Cristianu Ronaldovi (39). Dnes se těší na očekávané utkání Portugalska s Českem na Euru. Právě při této příležitosti poskytl forvard portugalské redakci Livesportu exkluzivní rozhovor.

S každým dalším rokem se zdá, že Portugalsko je silnější a silnější. Jak si to vysvětlujete?

"Zdá se neuvěřitelné, že tak malá země dokáže vyprodukovat tolik talentů. Ale je to tak. I v letošním týmu je množství kvality na každém postu. Trenér Roberto Martínez bude mít spoustu možností na skládání sestavy. A také je asi pravda, že jde o jednu z nejlepších generací vůbec."

Patří tedy Portugalsko k favoritům celého Eura?

"Očekávání jsou právem vysoká. Dobře však víte, že ve fotbale se může stát cokoliv a favorité musí papírové předpoklady ukázat na hřišti. Často totiž nevyhrávají ti nejlepší. A také nakonec může vyhrát jen jeden tým."

Nuno Gomes na Euru 2008. Profimedia

Kdo by tedy mohl letošní Euro podle vás vyhrát?

"Pro mě jsou nejvýš Francie a Anglie. Pak následuje Německo, Portugalsko a Španělsko. A jako vždy je potřeba dávat pozor také na Itálii."

A co tým Portugalska? Kde jsou jeho největší přednosti?

"Portugalský tým je skvělý, přijíždí na turnaj ve formě a umí hrát dobrý fotbal. Ale už jsem to říkal, nakonec se vše musí potvrdit na hřišti. Myslím, že trenéra Martíneze bude bolet hlava, když bude sestavovat základní jedenáctku. Má tolik možností…"

Prvním krokem bude zápas s Českem, jak moc může napovědět o dalším vývoji turnaje?

"Česko je tým, u kterého musíte dávat pozor na několik výrazných individualit. Není to lehký soupeř. Také si vzpomínám, že hned po losu jsem napsal vzkaz svému bývalému spoluhráči Tomáši Řepkovi, se kterým jsme společně působili ve Fiorentině. Ale od té chvíle se mi neozval. Takže mu asi před zápasem pošlu ještě jednu zprávu, abych ho trošku vyprovokoval…" (směje se)

Ze skupiny by ale Portugalsko mělo postoupit.

"Je to ošidná skupina, nebezpečná. Na papíře vypadá vzhledem k absenci velkých týmů schůdně, ale třeba Turecko má velmi dobrý tým a má i trenéra Montellu, který dodá mladým klukům zkušenosti. O České republice jsem už mluvil. Gruzie vypadá jako outsider, ale má Kvaraccheliju a určitě nepůjde na hřiště prohrát. Věřím, že Portugalsko je favorit, ale musí být maximálně soustředěné."

Preview utkání Portugalsko – Česko. Livesport

Vidíte u Kvaraccheliji podobnost s Cristianem Ronaldem?

"Trochu ano. Mluvíme o velmi silném a mladém hráči, který si v Neapoli udělal jméno a vedl si velmi dobře. Teď se bude chtít předvést i na mistrovství Evropy. Má jistě velkou motivaci."

Na druhou stranu Ronaldo bude hrát už své šesté Euro. V minulosti se dvakrát stal nejlepším střelcem. Má stejné plány i letos?

"Určitě může zase krále střelců vyhrát, protože schopnost střílet góly neztratil. A tým, který má k dispozici, bude hrát převážně okolo branky soupeře. Takže se dá předpokládat spousta nahrávek, které mu budou spoluhráči adresovat."

Už je mu ale 39 let a možná bude šetřit čas na hřišti, vždyť turnaj může být pro Portugalsko dlouhý. Už na posledním mistrovství světa se dostal do role střídajícího hráče.

"Cristiano i na Euru začne jako střídající hráč a pak se uvidí, jak se situace vyvine. V posledním přátelském utkání před mistrovstvím Evropy vstřelil dva góly. Ukázal, že je pořád ve formě. A myslím, že teď v sobě má i tu důležitou sebedůvěru, kterou potřebuje k tomu, aby se mu dařilo. Prostě, na hřišti ho uvidíme a pokud na začátku turnaje dá jeden nebo dva góly, tak si půjde jako buldok za svým cílem až do konce."

Krátké studio EURO k zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

Portugalsko má sílu i ve středu pole, možná je překvapením, že místo v základní sestavě si vedle všech techniků vybojoval Vitinha.

"To bych neřekl, právě on letos udělal největší kvalitativní skok. Hraje ve skvělé možné formě a sezonu s PSG zakončil velmi dobře. To on byl jeho nejlepším hráčem v semifinále Ligy mistrů. Ví, jak spoluhráčům připravit prostor k lepší hře, má cit pro fotbal a je schopen hrát na jakémkoliv postu ve středu pole. Minimálně na začátku turnaje bude vedle něj ve středu zálohy Bruno Fernandes a Joao Palhinha. Na lavičce jsou i další velmi silní středopolaři jako Rúben Neves a Joao Neves. Ten se mi opravdu velmi líbí. Je velmi mladý, ale už je připravený hrát i v základu."

Co Bruno Fernandes? Dnes patří mezi nejlepší záložníky na světě, ale před osmi lety v týmu chyběl a byl skoro neznámý, ukrytý v Udinese.

"Bruno je dnes velká osobnost. Je to fotbalista, který díky své inteligenci postupem času vyzrál. A v posledních letech přidal do svého repertoáru také spoustu gólů. Má výjimečnou střelu a dokáže tým držet v rovnováze."

Výraznou osobností, která nabírá zkušenosti v Itálii, je i pětadvacetiletý Rafael Leao z AC Milán. Myslíte, že přišla chvíle, aby udělal velký kariérní zápis?

"On a Joao Félix jsou dva fantastičtí hráči, kteří mohou hrát v národním týmu na levém křídle. A bude záležet na trenérovi, na koho vsadí. Asi to Martínez bude řešit podle typologie soupeře. Leao je ale tak silný hráč, že může zápas rozhodnout i sám. Myslím, že letošní mistrovství Evropy pro něj může být turnajem, kdy se zapíše do historie národního týmu. Pokud bude v pořádku, bude pro Portugalsko trumfem."

V roce 2008 jste byl kapitánem Portugalska. Tušil jste tehdy, že začíná jedna velká éra?

"To je pravda, kapitánem jsem byl ještě před Cristianem. Předával jsem mu štafetu a on pak tu cestu po mně nastoupil. Ale abych byl upřímný, v té době jsem si nemyslel, že by Portugalsko mohlo být tak silné. Všechno je to výsledek práce, která se udělala od základu s mládeží. Cíleně se investovalo do sektoru mládežnického fotbalu, dobře se nastavily soutěže pro mladé a dnes vidíme výsledky."