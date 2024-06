Portugalci na tři obránce? Je to novinka, přiznává novinář a diví se českým názorům na Ronalda

Kdo je víc nečitelný pro toho druhého? Češi pod Ivanem Haškem (60), nebo nabitá sestava Portugalců, kde si trenér Roberto Martínez (50) pohrává s myšlenkou postavit do úvodního utkání na Euru tříobráncovou obranu? Editor portugalské redakce Livesport Zpráv Mário Rui Ventura před úterním výkopem rozebral žhavá témata.

Jedno je jisté – Češi do utkání proti Ronaldovi a spol. půjdou s trojkou vzadu. Pod Ivanem Haškem zůstali u této formace a pracují na ní. Změna přišla jen v březnovém testu proti Norsku, kde nastoupila čtyřčlenná obrana.

A jak se ve fotbalových kruzích často říká: Na trojku je nejlepší trojka! "Ano, Roberto Martínez to také několikrát pronesl," přikyvuje Mário Rui Ventura z portugalské redakce Livesport Zpráv. "Zda budeme hrát na tři obránce je momentálně v Portugalsku asi největší téma. Martínez to několikrát zkusil v kvalifikaci a přípravě, ale stále je to pro nás novinka, nikdy jsme to nehráli," pokračuje.

Preview utkání Portugalsko – Česko. Livesport

Obavy však nejsou na místě. Portugalci mají široký výběr stoperů, kteří mají s trojkovou formací bohaté zkušenosti. "Ruben Dias hraje na tři obránce v Manchesteru City, Sporting zase vyhrál titul ve formaci 3-4-3. Na kraje máme Joaa Cancela, Dioga Dalota či Nuna Mendese, kteří si na wingbacích umí poradit."

Otázkou zůstává, jak Česko k utkání proti jednomu z favoritů na celkové vítězství přistoupí. Dá se očekávat, že Portugalci budou dominantní na balonu a Souček a spol. se budou muset bránit.

"Máme hráče na to, abychom si s tím poradili," neváhá Rui Ventura. "Hvězdy jako Rafael Leao, Bernardo Silva, Joao Felix, Bruno Fernandes či Cristiano Ronaldo, ti všichni umí hrát proti hlubšímu bloku."

Právě u rodáka z Madeiry se editor Livesport Zpráv zastaví. Zarazil jej totiž narativ, který koluje mezi fanoušky a nahlas ho vyřkla i česká legenda Karel Poborský. A to sice, že si přeje, aby Ronaldo nastoupil v základní sestavě, protože je nejslabším článkem portugalského týmu kvůli slabší defenzivě.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

"Ronaldo, že nebrání? Wow…," vytřeští oči Rui Ventura. "Řekl bych, že v útoku toho stále naběhá celkem dost. Při presinku je naším prvním obráncem, stále se vrací na vlastní polovinu, pomáhá týmu při obranných standardkách. Myslím, že to nikdy nebylo téma."

Nejlepší střelec portugalské výpravy v Německu je prý v mnohem lepší pohodě než před dvěma lety v Kataru. "Tam to nebyl Cristiano, kterého jsme potřebovali. Byl rozhádaný s Manchesterem United, odcházel z klubu, měl v hlavě nepořádek…," tvrdí portugalský redaktor.

Dnes je devětatřicetiletý útočník ve skvělé kondici fyzicky i mentálně. V přípravě proti Irsku vstřelil dva góly. "Vsadil bych si na to, že Cristiano bude v Německu znovu klíčovou postavou," neváhá Rui Ventura.