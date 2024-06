Od Gullita, přes Vambastera po Lineckera: Proč děti v Brazílii nosí jména legend z Evropy

Gullit, Van Basten, Lineker, Klinsmann, Rummenigge... To jsou jména hvězd, která v posledních desetiletích zářila na evropských hřištích. A také inspirovala spoustu fotbalových fanoušků v Brazílii. Ať už se jedná o chyby notářů, nebo jiné důvody, v jihoamerické zemi dnes najdete spoustu jedinců, kteří se pyšní jmény jako Guliti, Vambaster, Linecker, Clisman nebo Rumenigue.

Vzhledem k blížícímu se Euro 2024 se brazilská redakce Livesportu vydala po stopách jmen hvězd, které v minulosti na mistrovství Evropy hrály a zmapovala jejich výskyt po celé Brazílii. Fotbal na starém kontinentu inspiroval tamní rodiče k pojmenování potomků natolik, že fotbalovými jmény jen desítky nejznámějších legend je pokřtěno 5725 Brazilců.

Údaje pocházejí z platformy IBGE Nomes no Brasil a jsou založeny na demografickém sčítání lidu z roku 2010 (což je poslední aktualizace). Systém bere v úvahu pouze jména, která se v zemi opakují alespoň 20krát.

Žebříček brazilských jmen inspirovaných evropskými hvězdami. Livesport

O tom, že Brazilci v posledních dekádách hodně vzhlíželi k Evropě, svědčí to, že evropská jména jsou daleko používanější, než dvě největší jihoamerické legendy Pelé (112) nebo Maradona (165).

Gullit a Van Basten (nebo Vambaster)

Velký dopad na brazilské vnímání fotbalu měl rok 1988, kdy bylo mistrovství Evropy vysíláno v Brazílii na volně přístupném televizním kanálu. Tehdy táhli Nizozemsko za titulem mistrů Evropy ikonický vlasatý kapitán Ruud Gullit a také střelec Marco Van Basten.

Není proto divu, že se v letech 1990 a 1992 v São Paulu narodili bratři Vambaster a Gullit. "V dětství si lidé vždycky pletli mé jméno s Gulliverem z knihy Gulliverovy cesty," vzpomíná dnes dvaatřicetiletý holič Gullit de Sousa Silva.

Nizozemci Gullit a Van Basten a brazilští bratři Gullit a Vambaster. Profimedia/Arquivo pessoal

S nápadem na jména samozřejmě přišel jejich otec José Bonifácio da Silva, fanoušek legendární útočné dvojice. Když však došlo na opravdový zápis do matriky, notáři udělali chybu. A tak vznikl jeden z 27 "Vambasterů". Muže nesoucí toto jméno najdete po celé Brazílií. Všichni se narodili po roce 1990.

Jména inspirovaná evropskými hvězdami se nakonec dostala i do světa fotbalu. Za třetiligové Náutico hraje záložník jménem Van Basty Sousa e Silva, který si říká Sousa. Ve Fluminense zase začínal zadák jménem Rudigullithi da Silva Henrique. Je ale známější pod jménem Gullithi.

O tom, že matrikáři mají mnohdy nevděčnou práci zapisovat jména dle přání rodičů a často dojde ke komolení, vypovídá následující seznam, na kterém je patrné, kolik Brazilců je pojmenováno po legendární nizozemské dvojici.

Gullit: 62

Guliti: 23

Vanbasten: 21

Vanbaster: 55

Vambaster: 27

Lineker a Klinsmann (Linecker Klinsman)

Nejde ale jen o mistry Evropy z roku 1988. Další inspirací byli pro brazilské rodiče i Gary Lineker a Jürgen Klinsmann. Ti se výrazně prosadili na mistrovství světa, ale hráli také Euro. Němec Klinsmann ho v roce 1996 vyhrál jako kapitán a o téměř o deset let později, konkrétně 17. září 2005, se v Riachão do Jacuípe ve státě Bahia narodil Linecker Klinsman Rios de Oliveira.

"Céčko" ve slově Linecker je proto, že jsem to tak četl v časopise Placar, i když v Garyho jméně není. Klinsman jsem se snažil udělat trochu brazilštější," vysvětluje Claudio Roberto Maia de Oliveira (48), otec dítěte s originálním fotbalovým jménem.

Angličan Gary Lineker a Brazilec Linecker Klinsman. Profimedia/Arquivo Pessoal

"Vždycky jsem byl fotbalový fanatik, už od mládí jsem fandil Jacuipense. A pak jsem si řekl: 'Dám synovi jméno, které nebude brazilské, ale bude inspirované hráčem který zářil na mistrovství světa'. Padla dvě jména: Lineker, nejlepší střelec MS 1986, a Klinsmann, mistr světa z roku 1990."

Přestože s Anglií nezískal žádnou trofej, je Gary Lineker pro Brazílii idolem. Anglický útočník má v jihoamerické zemi 1592 "potomků", včetně těch, kteří mají trochu zkomolená jména - Linecker či Liniker.

Pro Claudia Roberta bylo nejtěžší výzvou přesvědčit svou manželku Gilvânii, aby anglicko-německé jméno přijala. Ale zaručil se, že se Lineckerovi Klinsmanovi bude jeho volba líbit.

"Byla to těžká práce. Bylo to hodně přemlouvání, hodně hádek. Dodnes mi říká, že by to už nikdy neudělala, ale už je to pryč. Ale Linecker ta svá jména miluje. Opravdu se mu líbí, když mu říkají Linecker, jinak nemá žádnou přezdívku. Má také čtyřletou sestru Helenu a i ona mu tak říká, taky to jméno miluje," říká Claudio.

Linecker Klinsman, Helena, Claudio Roberto a Gilvânia. Arquivo Pessoal

A jak jsou na tom Lineker a Klinsmann v počtu pojmenování brazilských dětí ve všech možných verzích?

Lineker: 622

Liniker: 929

Linecker: 41

Klinsmann: 157

Klinsman: 77

Klisman: 399

Clisman: 281

Rummenigge

Když Regina a Ricardo čekali na ultrazvukové vyšetření, které mělo určit pohlaví jejich prvního dítěte, psal se rok 1986. Jenže při vyšetření nebylo možné poznat, zda přijde na svět holčička nebo chlapec. A tak se manželé dohodli: pokud to bude dívka, výběr jména bude na Regině, pokud se narodí kluk, bude to Ricardova práce. Nechají se překvapit až při porodu. "Takže se vám opravdu narodil Rummenigge?" konfrontoval vyčerpanou maminku lékař poté, co se chlapec poprvé nadýchl.

Němec Karl-Heinz Rummenigge a Brazilec Rummenigge Alvim. Profimedia/Arquivo Pessoal

Rummenigge Pinhel de Mello e Alvim se narodil 25. dubna 1986 v Riu de Janeiru. V té době už měla německý střelec, po níž dostal jméno, za sebou vítězství na mistrovství Evropy v roce 1980 i účast čtyři roky později, stejně jako hrál na mistrovství světa v letech 1978 a 1982. A v roce 1986, o dva měsíce po narození brazilského kluka, se stal Rummenigge vicemistrem světa.

"Fotbal byl v mém životě vždy velmi přítomný, můj otec na něm byl závislý. Stačí se podívat na jméno, které mi vybral. Takže jsem se příběh Karla-Heinze Rummeniggeho naučil ještě dřív, než jsem se ve škole naučil psát jeho jméno. A to nebylo snadné," vzpomíná dnes osmatřicetiletý ekonom.

"Ale třeba ve škole na mě na začátku i učitelé vyvolávali jako Roberto nebo Rodrigo, bylo to pro ně zvláštní jméno. Ale já je opravoval a říkal: 'Rummenigge, přítomný'," dodává.

Malý Brazilec Rummenigge si na jméno zvykl a naučil se ho mít rád. Dnes v dospělosti ale na některých místech však raději uvádí své příjmení, aby se vyhnul stresu. Aktuálně řeší, že by zopakoval gesto svého otce a i on pokřtil syna po sobě. Ale prý jde jen o vzájemné pošťuchování se svou ženou. "Asi jsou jednodušší jména. A ani ta potupa 1:7 na mistrovství světa doma v Brazílii moc nepomáhá tomu, že bych dal synovi německé jméno," žertuje.

Každopádně i na počest výjimečného německého útočníka se pojmenovalo spousta dětí a mnohé i v portugalské verzi.

Rummenigge: 102

Rumenigue: 70