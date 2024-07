Oranjes proti starým známým. Sedm hráčů Nizozemska působí v Premier League

Ve středečním semifinále Eura mezi Nizozemskem a Anglií na sebe narazí řada hráčů, která se pravidelně potkává i v ligové soutěži. Mezi sedm fotbalistů Oranjes, kteří působí v Premier League, patří i Micky van de Ven (23) a Cody Gakpo (25).

Až na Judea Bellinghama a Harryho Kanea hrají Premier League všichni členové Albionu, ze šestadvacetičlenného kádru Nizozemska jich v ní působí sedm. "Když vidíte kvalitu hráčů obou týmů, dá se očekávat, že úroveň a rytmus zápasu budou velmi vysoké," řekl na tiskové konferenci Van de Ven.

"Věříme, že budeme víc držet míč, takže Angličané budou muset běhat. Každopádně očekávám utkání s vysokou intenzitou," dodal obránce Tottenhamu, který je v Německu zatím využíván jako náhradník.

"Víme, že to Angličané od médií schytávají, ale jsou v semifinále, což mluví za vše. Hrají spíš defenzivně, ale rozhodně mají velkou kvalitu," dodal někdejší hráč Volendamu a Wolfsburgu.

V Anglii je druhým rokem doma i Cody Gakpo, jenž v sestavě Liverpoolu vystřídal několik ofenzivních postů. Na Euru 2024 ukázuje, že nejlépe mu to jde na levém křídle – díky třem gólům je v čele tabulky střelců.

"Před přestupem do Liverpoolu jsem hrál na levém křídle a vždycky jsem té pozici dával přednost. Ale v posledním roce a půl jsem mě trenér potřeboval jindě a já se vždy snažil odevzdat to nejlepší, co umím," prohlásil s tím, že přesunem na ostrovy se jeho život zásadně změnil.

"Přestěhoval jsem se do Liverpoolu, jsem v úžasném velkoklubu se skvělými fanoušky a také velmi dobrými hráči. I od Jürgena Kloppa jsem se toho hodně naučil. To všechno mě hodně posunulo jako člověka i jako hráče, s přestupem jsem velmi spokojený."

Podle Gakpa je nizozemský tým sebevědomý a odhodlaný. "Vždy jsme věřili, že můžeme dojít daleko. Kromě jednoho zápasu jsem vždy měl z naší hry dobrý pocit," uvedl s odkazem na prohru 2:3 s Rakouskem, která Oranjes odsoudila ke třetímu místu ve skupině D.

Od té doby dvakrát vyhráli, Rumunsko porazili 3:0 a Turecko 2:1. "Doufejme, že to není naposledy, co jste nás viděli," pronesl Gakpo.