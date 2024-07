Anglie se v sobotu stala třetím postupujícím do semifinále fotbalového mistrovství Evropy, ale se Švýcarskem to neměla snadné. Překvapení turnaje se totiž dostalo do vedení a Angličané museli postup zachraňovat až v penaltách. Jediné čtvrtfinálové utkání, které nezamířilo do nastavení, byla bitva mezi Nizozemskem a Tureckem, která skončila 2:1 pro Oranjes. Livesport Zprávy přinášejí sestřihy obou sobotních duelů.

Sestřih zápasu Anglie – Švýcarsko. Česká televize