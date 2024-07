Po vydařeném Euru přestup. Gruzínský útočník Mikautadze se rozhodl vrátit do Lyonu

Olympique Lyon dotáhl návrat Georgese Mikautadzeho (23), za něhož Métám zaplatí 18,5 milionu eur (asi 467 milionů korun). Gruzínský reprezentant, který na Euru vstřelil tři góly a jako jeden ze šesti fotbalistů dosáhl na Zlatou kopačku, se ve známém prostředí upsal do roku 2028.

Mikautadze se stal rekordním prodejem Mét, kam se vrátil uprostřed minulé sezony po nevydařeném podzimu v Ajaxu, ani jeho 13 gólů ve 20 startech však nepomohlo k záchraně.

Méty sice aktivovaly opci ve výši 13 milionů eur, bylo však jasné, že 23letý útočník nebude hrát druhou ligu. Dlouho to vypadalo na přesun do Monaka, nakonec však střelce získal Lyon. Mikautadze se vrací do klubu, jenž ho vychoval, za OL nastupoval mezi lety 2008 až 2015.

Mikautadze v 19 letech za Méty debutoval v Ligue 1, od té doby za klub ze severu Francie nastoupil do 64 soutěžních zápasů se skvělou bilancí 38 gólů a 13 asistencí.

Gruzínský reprezentant na sebe výrazně upozornil na mistrovství Evropy, kde byl se třemi brankami děleným nejlepším střelcem turnaje. Gruzie i díky jeho příspěvku postoupila z české skupiny do osmifinále, kde bylo nad její síly Španělsko, které nakonec evropský šampionát vyhrálo.