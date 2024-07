Objevy Eura, které si řekly o přestup: Italská renesance legend, opora Anglie i tahouni Gruzie

Širokému publiku byli dlouho ukryti ve stínu, byť spousta z nich má za sebou povedenou sezonu na klubové scéně. Nyní se ale vybraným hráčům povedlo i Euro v Německu a říkají o velký přestup. Livesport Zprávy vybraly pět objevů evropského šampionátu.

23 let, útočník, Méty

Na Euru se prosadil třikrát a přineslo mu to korunu pro nejlepšího střelce. Na tři branky potřeboval pouhých sedm střel. Před turnajem ho znali jen gurmáni na francouzskou ligu. Vyrůstal v akademii Lyonu, kde o něm říkávali, že je podobný Karimu Benzemovi.

Loňský přestup do Ajaxu za 16 milionů eur mu nevyšel, ale našel se znovu v Métách, které jej letos natrvalo odkoupily zpátky za 13 milionů eur, aby ho obratem prodaly s profitem do Monaka. Jeho transfer za 25 milionů eur je prý téměř hotovou věcí.

22 let, obránce, Boloňa

Skokan roku? Paolo Maldini křížený s Alessandrem Nestou… Že přeháníme? Aspoň takhle o něm sní v Itálii. Moderní stoper, jenž v sobě má všechny důležité herní i lidské vlastnosti. V AS Řím mu José Mourinho nevěřil. Odešel za drobné do Basileje, odkud si ho koupila Boloňa za 4 miliony eur.

Trenér Thiago Motta z něj udělal jeden ze základních stavebních kamenů úspěšného týmuů. Dnes Calafioriho hodnota přesahuje 50 milionů eur a má namířeno do Arsenalu, kde by měl rozšířit možnosti Mikela Artety.

23 let, útočník, Boloňa

Boloňa vyslala na Euro hned několik skrytých drahokamů. Po Calafiorim udělal velký dojem i třiadvacetiletý křídelník, jenž byl v minulé sezoně jedním z nejfaulovanějším hráčů Serie A. Vrcholem šampionátu pro něj bude vstřelená branka do sítě Německa, která nasměrovala Švýcarsko k cenné remíze a postupu do play off.

Italský celek si jej pořídil před rokem za 9 milionů eur z Basileje. Nyní se mluví o dalším možném stěhování. V minulosti Ndoye oblékal dresy Lausanne či Nice, což jsou kluby, které spadají pod nového spolumajitele Manchesteru United… Ve hře má však být i Inter Milán.

23 let, brankář, Valencia

I když na šampionátu odchytal jen čtyři zápasy, patřil k nejvytíženějším brankářům. Jeho 29 zákroků (7,25 na 90 minut) nikdo nepřekonal. Druhý Bart Verbruggen, který to dotáhl až do semifinále, má o 11 zásahů méně… Ve Valencii si ho cení na 35 milionů eur a velmi dobře ví, proč.

V minulé sezoně La Ligy byl podle datových analýz jedním z nejlepších brankářů v celé soutěži. V září mu bude 24 let a zdá se, že na posun do většího klubu nebude vhodnější příležitost. V Německu před turnajem probíhala spekulace, že o něm uvažoval Bayern Mnichov jako o nástupci Manuela Neura.

24 let, obránce, Crystal Palace

Kyle Walker? John Stones? Nečekanou oporou Albionu se stal Marc Guéhi. Před rokem opustil Chelsea a posílil Crystal Palace. Nehraje za top klub, přesto mu trenér Gareth Southgate důvěřoval a svěřil mu místo v základní sestavě místo Harryho Maguirea.

Odchovanec Blues nezklamal. V počtu získaných míčů (44) obsadil druhou příčku za Declanem Ricem (46). Vyzařuje z něj klid, je technicky zdatný a vyniká fyzickou připraveností. I proto se začalo spekulovat o tom, že by se líbil Liverpoolu.