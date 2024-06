Po zranění se cítím skvěle, doufám, že to bude úspěšné Euro, hlásí Hložek

Útočník Adam Hložek (21) je jedním ze sedmi hráčů v nominaci české fotbalové reprezentace pro mistrovství Evropy, kteří už zažili minulý šampionát. Ofenzivní univerzál v dubnu utrpěl zranění kotníku, ale stihl se dát do pořádku a po doléčení se cítí skvěle. Pomohlo mu, že v závěru sezony za Leverkusen, s nímž získal německý double, dvakrát po sobě naskočil do základní sestavy.

Hložek se zranil na začátku dubna a nehrál měsíc. Že přijde o Euro, se ale příliš nebál. "Furt jsem věděl, že čas tam je. A věděl jsem, že rekonvalescenci dám maximum. Šlo o to překonat nějak tu bolest. Musím říct, že teď to vůbec necítím, vůbec o tom nevím," řekl Hložek.

"Myslím, že jsem si odpočinul i v hlavě. Nějaké zápasy jsem pak odehrál, měl jsem (tři) asistence, hrál jsem proti AS Řím. Musím říct, že po tom zranění se cítím skvěle," pochvaloval si bývalý hráč pražské Sparty v rakouském Schladmingu, kde české reprezentaci v neděli skončí soustředění před Eurem.

Hned po uzdravení nastoupil ve dvou zápasech po sobě v základní sestavě, byť většinu sezony od začátku moc často nehrál. "Musím říct, že jsem z toho byl docela překvapený. Ale samozřejmě jsem byl rád. Myslím, že se mi ta dvě utkání i docela povedla, i když (v Evropské lize) proti AS Řím jsem zavinil penaltu, takovou nešťastnou. Ale naštěstí jsme postoupili. Bohužel finále jsme nezvládli, ale to je fotbal. Double je skvělý," podotkl Hložek.

Leverkusen v sezoně prohrál jediný zápas až ve finále Evropské ligy proti Bergamu. Jinak ovládl bundesligu i domácí pohár. "Užili jsme si to samozřejmě moc. Pro ten klub i město se povedlo něco neskutečného a oslavy podle toho vypadaly. Možná bych si to užil víc, kdybych se na tom podílel nějak víc, ale byl jsem součástí týmu. Myslím, že pokaždé, když jsem nastoupil, jsem podal dobré výkony," řekl Hložek, který jen v pěti zápasech bundesligové sezony nastoupil v základní sestavě, byť měl celkově 23 startů.

Očekává se, že by mohl v létě hledat větší vytížení jinde, nyní se ale chce naplno soustředit na Euro. "Všichni se strašně moc těšíme. Je to v Německu, takže pro české fanoušky skvělá příležitost se dostat na zápasy. Doufám, že to bude úspěšné Euro. Uděláme maximum pro to, abychom postoupili ze skupiny a pak se uvidí," uvedl Hložek, jehož tým ve skupině čekají Portugalsko, Gruzie a Turecko.

Hložkovy sezony. Livesport

"Myslím, že pro mě, pro Patrika (spoluhráče z Leverkusenu Schicka) i pro všechny, co hrají v Německu, to bude speciální mistrovství. Známe to tam, známe ty stadiony. Já už se nemůžu dočkat. A jestli nám místní budou fandit? Asi podle toho, kde budeme hrát. Ale povedlo se nám v Leverkusenu něco neuvěřitelného, tak doufám, že si nás fanoušci budou pamatovat o to víc," řekl Hložek.

Na minulém Euru před třemi lety, kde český celek došel do čtvrtfinále, zasáhl do čtyř z pěti zápasů, vždy jako střídající. "Byl jsem hodně mladý, pozici v týmu jsem měl určitě jinačí. Myslím, že teď jsem zkušenější. Řekl bych, že na mě i tým bude spoléhat. V tom je to jiné," srovnával Hložek.

V generálce by měl nastoupit

Do pátečního přípravného utkání na soustředění v Rakousku proti Maltě, které český celek vyhrál 7:1, nezasáhl. V pondělní generálce na Euro proti Severní Makedonii v Hradci Králové už by měl nastoupit.

"Těším se, je to generálka. V Hradci jsem na tom novém stadionu nikdy nehrál, mělo by být vyprodáno. Doufám, že to bude úspěšné utkání a co nejlepší příprava na Euro. Nezlobil bych se, kdybych třeba dal gól. Už by bylo na čase," řekl Hložek, jenž v 31 zápasech za reprezentační "áčko" skóroval dvakrát.

"Vím, že těch gólů v reprezentaci moc nemám. Ale tohle nemůžu mít v hlavě. Dívám se hlavně na to, abychom postoupili na Euru ze skupiny a udělali nějaký dobrý výsledek jako třeba hokejisti," připomněl nedávné zlato z mistrovství světa v Praze.

Národní tým má nového francouzského kondičního trenéra Nicolase Dyona, který pracuje i pro německý Mönchengladbach. "Hned byly vtípky, že je z Mönchengladbachu a že jsme je s Leverkusenem porazili jen jednou. Musím říct, že se mi líbí, jak nastoupil. Měli jsme hned takové zapracování v posilově. Na tréninku jsme kolem sebe všichni koukali a byli z toho trochu překvapení. Ale myslím, že nás dobře připraví," dodal Hložek.