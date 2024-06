Portugalci vyzvou ve druhém utkání na ME Turky, Belgičané se pokusí získat první body s Rumuny

Fotbalisté Portugalska a Turecka se utkají v sobotu v "české" skupině F na mistrovství Evropy v Německu. Týmy budou chtít navázat na úvodní vítězství a zajistit si postup do osmifinále. Celek z Pyrenejského poloostrova vstoupil do turnaje výhrou 2:1 nad Čechy, Turci porazili Gruzii 3:1. Belgičané se proti Rumunsku pokusí odčinit překvapivou porážku 0:1 se Slovenskem v úvodním utkání na Euru. Jejich soupeř, který zdolal v prvním kole 3:0 Ukrajinu, si naopak může zajistit po 24 letech účast ve vyřazovací fázi.

Portugalci měli proti českým reprezentantům výraznou územní převahu, v Lipsku však zvítězili až po obratu a gólu v závěrečném nastavení. "Vyhráli jsme, protože jsme ukázali houževnatost, silnou vůli a víru. Poprvé pod mým vedením se stalo, že jsme zvítězili po obratu. Věřili jsme a předvedli jsme neuvěřitelný charakter," citoval španělského trenéra Roberta Martíneze web UEFA.

Preview zápasu Turecko – Portugalsko. Livesport

Rovněž Turci z úvodního utkání vytěžili tři body. V Dortmundu se představí podruhé za sebou. "Poprvé na šestý pokus jsme vyhráli zahajovací zápas na Euru. Třikrát za sebou jsme na něm vypadli ve skupině, před třemi lety jsme dokonce nezískali ani bod. Naším prvním cílem bylo vyhrát úvodní duel. To se nám povedlo. Teď sníme o výhře ve druhém utkání a postupu do vyřazovací fáze," uvedl italský kouč Turků Vincenzo Montella.

Portugalci vyhráli sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. Na Euru porazili Turecko ve všech třech utkáních, navíc bez inkasované branky. "Očekáváme úplně jiný zápas než proti Česku. Turci mají lepší hráče než Češi, navíc budou hrát jinak. Pokud jim vnutíme náš styl hry stejně jako jsme to udělali Čechům, mohlo by se nám dařit ještě lépe, protože Turci nejsou zvyklí bránit v hlubokém bloku. Pokud se nám to povede, můžeme si zajistit tři body a postup," prohlásil portugalský útočník Diogo Jota.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

Zatímco největším úspěchem Turků na ME je semifinále z roku 2008, Portugalci šampionát o osm let později ovládli. Nechyběl u toho ani nyní devětatřicetiletý útočník Cristiano Ronaldo, který jako první startuje na šestém evropském šampionátu.

Utkání má výkop v 18:00 v Dortmundu. O tři hodiny dříve se v Hamburku představí Česko s Gruzií.

Belgičané jsou jako třetí tým žebříčku FIFA jasným favoritem skupiny, vstup do turnaje v Německu jim ale nevyšel. Jejich čtrnáctizápasovou neporazitelnost pod italským koučem Domenicem Tedescem ukončil jediným gólem slávista Ivan Schranz. Rudí ďáblové sice dvakrát dostali míč do slovenské sítě, v obou případech ale videorozhodčí branku odvolal.

Preview zápasu Belgie – Rumunsko. Livesport

"Týmu jsem toho moc vytknout nemohl. Vytvořili jsme si spoustu šancí, nenechali jsme Slováky hrát a diktovali jsme tempo. Trápilo nás jen zakončení, to musíme v dalším zápase zlepšit," citoval Tedesca web UEFA. "Co se týče postupu, pořád máme situaci ve svých rukou. Podle mě jsme nejlepším týmem ve skupině. Není to ideální začátek, ale nějaká panika není na místě," přidal obránce Jan Vertonghen.

Lepší pozici před vzájemným duelem mají překvapivě Rumuni, kteří se proti Ukrajině dočkali vítězství na Euru po 24 letech. První gól vstřelil někdejší hráč Sparty a Slavie Nicolae Stanciu, po změně stran skórovali Razvan Marin a Denis Dragus. Rumunsko při šesté účasti na evropském šampionátu útočí na druhý postup ze skupiny, takřka jistotu mu dá zisk bodu.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

"Podali jsme fantastický výkon. Pokud jste měli nějaké pochybnosti, teď mi můžete věřit, že máme skvělý tým," radoval se po úvodní výhře trenér Edward Iordanescu. "Chceme se svézt na vítězné vlně. Tři body už máme v kapse, o to se nám bude hrát lépe. Můžeme to dokázat i proti Belgii," dodal.

Rumuni mají s Belgičany vyrovnanou historickou bilanci pěti výher i proher a dvou remíz. V posledním vzájemném duelu zvítězili v přípravě 2:1, to ale bylo už před téměř 12 lety.

Zápas skupiny E v Kolíně nad Rýnem má výkop ve 21:00.