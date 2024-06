Češi se v klíčovém zápase o postup ze skupiny střetnou s Gruzínci, Souček by měl být připraven

Čeští fotbalisté v sobotu nastoupí na mistrovství Evropy v Německu proti Gruzii k druhému ze tří zápasů skupiny F, který může hodně napovědět o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Ivana Haška (60) po úterní porážce 1:2 s Portugalskem potřebují proti jedinému nováčkovi závěrečného turnaje zvítězit, první body do tabulky však touží získat i soupeř. Oba celky čeká úvodní vzájemný duel. Hašek plánuje oproti utkání s Portugalskem pozměnit základní sestavu.

Národní tým v úvodním vystoupení na šampionátu nečekaně sahal po bodovém zisku. Nad Portugalskem v Lipsku po brance Lukáše Provoda vedl 1:0, ale mistři Evropy z roku 2016 stav otočili a gólem v druhé minutě nastavení zvítězili. Český celek utrpěl první porážku po sedmi zápasech a po sérii čtyř letošních výher v přípravě od lednového nástupu trenéra Haška.

Preview zápasu Gruzie – Česko. Livesport

Gruzínci na úvod podlehli Turecku 1:3. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst, sobotní duel tak bude pro oba soupeře klíčový. Český celek zakončí skupinu rovněž v Hamburku, kde má základnu, ve středu proti Turecku. Národní tým prošel do vyřazovací fáze na dvou z posledních tří evropských šampionátů a obhajuje čtvrtfinále z minulého turnaje.

"Samozřejmě zápas s Portugalskem nám mohl pomoci, měli jsme k tomu nakročeno. Klíčový bude zápas s Gruzií. Ten když zvládneme, tak se výrazně přiblížíme (k postupu)," řekl novinářům obránce Tomáš Holeš, jenž může nastoupit ke 30. utkání za národní A-tým.

Zatímco Češi od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběli, Gruzínci si v Německu užívají debut na velkém turnaji. Úvodní duel s Tureckem na dálku sledovalo na velkoplošné obrazovce na jednom ze stadionů v Tbilisi 25 tisíc fanoušků.

Trénink českého týmu před zápasem proti Gruzii. Livesport

Svěřenci francouzského trenéra Willyho Sagnola jsou na 74. místě žebříčku FIFA nejníže postaveným účastníkem šampionátu a patří k největším outsiderům. V kvalifikaci skončili ve skupině až čtvrtí, díky postavení z Ligy národů si ale zahráli březnové play off, v němž porazili Lucembursko 2:0 a Řecko na penalty. Po sobotním premiérovém vzájemném souboji na sebe Češi a Gruzínci znovu narazí na podzim v Lize národů.

"Viděli jsme zápas Gruzie s Tureckem, byl to fotbal nahoru dolů, který měl velké tempo. Tým Gruzie má kvalitu, hráče, kteří jsou individuálně neuvěřitelně vyspělí. Musíme být stoprocentně koncentrovaní a připravení na tento zápas," řekl Hašek, který v úterý na lavičce české reprezentace prohrál až v desátém utkání. V roce 2009 měl coby dočasný kouč bilanci tří vítězství a dvou remíz.

Gruzínci z posledních pěti soutěžních zápasů jen jednou zvítězili v základní hrací době. "Všichni si uvědomujeme důležitost zítřejšího zápasu. Ze zahajovacího duelu jsme nezískali žádný bod, takže musíme ze sebe dostat to nejlepší, abychom vyhráli a udrželi si naději na postup ze skupiny," řekl autor branky proti Turecku Georges Mikautadze, jenž skóroval ve dvou reprezentačních zápasech po sobě.

Gruzínce jinak táhne 23letý útočník Neapole Chviča Kvaracchelija. "Co se týče minulé sezony (2022/23), řekl bych, že byl to jeden z nejlepších hráčů italské ligy společně s Osimhenem. Taky to duo táhlo celou Neapol, měli neskutečná čísla. Vnímám ho jako top hráče. Navíc je ještě mladý, takže má možnost se posunout mezi úplně nejlepší hráče na světě. Představuje velkou osobnost a obrovskou kvalitu Gruzie," řekl obránce David Zima, který Kvaraccheliju zažil v italské lize coby hráč FC Turín.

Hašek už po úterním utkání s Portugalci naznačil, že dojde ke změnám v základní sestavě. Dá se očekávat, že nasadí záložníka Antonína Baráka, zamíchat by mohl i se složením útoku. Kapitánovi Tomáši Součkovi se ozvaly lehké problémy s kolenem, na zápas ale bude podle trenéra připraven.

Utkání ve Volksparkstadionu začne v sobotu už v 15:00. Český tým v obou předchozích zápasech v Hamburku prohrál – v roce 2006 na světovém šampionátu s Itálií 0:2 a o 10 let později v kvalifikaci s Německem 0:3. Jednotlivé účastnické země dostaly od UEFA pro své příznivce na každý duel skupiny na všech stadionech shodně 10 tisíc lístků, další příznivci si mohli lístky zakoupit v rámci oficiální aplikace v předprodeji.