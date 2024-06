Postup z prvního místa je velmi důležitý. Chceme všechno vyhrát, burcuje Nagelsmann

Fotbalisté Německa si středeční výhrou 2:0 nad Maďarskem jako první zajistili na Euru účast v osmifinále, kouč Julian Nagelsmann (36) ale ujistil, že jeho tým v závěrečném duelu skupiny A nic nepodcení. Podle šestatřicetiletého trenéra je pro výběr pořadatelské země důležité postoupit z prvního místa a udržet se na vítězné vlně.

"Chceme vyhrát všechny zápasy na turnaji, každý další úspěch povzbudí tým a vyšle signál našim soupeřům. Postup z prvního místa je pro nás velmi důležitý," řekl Nagelsmann na tiskové konferenci.

Německo má v čele tabulky dvoubodový náskok na Švýcarsko, s nímž se střetne v neděli v závěrečném kole. Domácím stačí remíza k udržení první příčky, která by znamenala v osmifinále duel proti druhému celku skupiny C s Anglií, Dánskem, Srbskem a Slovinskem. Ze druhé příčky skupiny A se půjde na druhý tým "skupiny smrti", v níž je Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Albánie.

Mapa přihrávek Německa proti Maďarsku. Opta by Stats Perform

"Nechci koukat takhle daleko, pro mě je podstatný nejbližší zápas. Nikdo ho za nás nevyhraje. I proti Maďarsku to byl velmi těžký duel, ale tým ukázal, že dělá pokroky. Před rokem v říjnu bychom takové utkání 2:0 rozhodně nevyhráli," podotkl Nagelsmann, jenž je ve funkci právě od loňského podzimu.

Němci zdolali Maďary po třech nezdarech ve vzájemných zápasech a jejich trenér si pochvaloval atmosféru ve Stuttgartu. "Na stadionu bylo opravdu hodně hlučno, skvělá atmosféra. Máme v týmu spoustu úspěšných a zkušených fotbalistů, ale i pro ně je to zážitek. Fanoušci sní o titulu a na nás je, aby to pokračovalo co nejdéle," dodal Nagelsmann.