SESTŘIH: Kapitán Gündogan pojistil výhru nad Maďarskem a nasměroval Německo do osmifinále

Německá reprezentace opět potvrdila papírové předpoklady, když ve druhém kole skupiny A Eura porazila Maďarsko 2:0. Tři body a jistotu postupu do osmifinále pro Die Mannschaft, jehož hráči nastoupili v netradičních růžových dresech, vystřelil ve 22. minutě Jamal Musiala. Ten se stal druhým nejmladším hráčem v historii Eura, jenž se prosadil v obou úvodních utkáních, do nichž nastoupil v základní sestavě. Výtečné střetnutí odehrál kapitán Ilkay Gündogan, který si připsal gól a asistenci. Maďaři se před zápasem pyšnili třemi neprohranými duely s Německem v řadě, přerušením této série však jejich naděje na postup spadly téměř do roviny teorie.

Maďaři si sice po zápase se Švýcarskem zazpívali s fanoušky hymnu, v jejich očích se ovšem leskly slzy způsobené porážkou o dva góly. Domácí Němci měli lepší náladu, a to i přesto, že ne vše proběhlo v Mnichově bez potíží. Odražená rána Niclase Füllkruga už při rozcvičce zlomila ruku jednomu z fanoušků, jenž následnou pětibrankovou demolici Skotů sledoval z nemocničního lůžka.

Hráči outsidera se favorita rozhodně nezalekli a hned v prvních minutách se prezentovali dvěma nebezpečnými šancemi. K zajímavému úvodu přispělo také Německo, když Kaie Havertze vychytal v šanci Péter Gulácsi a perfektní volej Roberta Andricha zablokoval hlavou jeden z obránců.

Sestřih zápasu Německo – Maďarsko. Česká televize

Většinu fanoušků na stadionu ve Stuttgartu tak poslal do euforie až Musiala, jenž po velkém zmatku na hranici malého vápna namířil míč i s přispěním břevna do sítě. Vyrovnat mohl za pár okamžiků Dominik Szoboszlai, jeho ránu z přímého kopu ovšem vytáhl Manuel Neuer.

V samotném závěru první půle se Maďaři radovali ze srovnání stavu, branka však nemohla platit z důvodu ofsajdového postavení útočících hráčů. Obraz hry po změně stran zůstal nezměněn. Německo nadále svíralo svého protivníka před vápnem, Maďarsko naopak hrozilo z rychlých kontrů po krajích hřiště.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Právě po jednom z protiútoků zahrozil Barnabás Varga, ten ale z výborné pozice hlavičkoval těsně nad břevno. To kapitán domácí reprezentace Gündogan se v 67. minutě nemýlil, když mu míč do pokutového území připravil přihrávkou Maximilian Mittelstädt.

Pozornost Gulácsiho pak ještě otestoval střídající Leroy Sané, na němž byla znát velká snaha protlačit se do základní sestavy, nicméně skóre už se znovu neměnilo. Repríza skupinového souboje těchto týmů zpřed tří let tak dopadla lépe pro Německo. Jeho duel se Švýcarskem je na programu 23. června, ve stejný den Maďarsko vyzve Skotsko.