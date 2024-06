Pro mě ideální scénář, zářil nizozemský žolík Weghorst. Gól si sám předpověděl

Nizozemský hrdina zápasu s Polskem Wout Weghorst (31) se v roli střídajícího náhradníka cítí skvěle. To, že rozhodl o výhře Oranjes hned při svém prvním doteku s míčem, není náhoda. Jako žolík se trenérovi Ronaldu Koemanovi osvědčil už v přípravě na šampionát.

Jednatřicetiletý útočník, který má bez tří centimetrů dva metry, dal gól ve třech ze čtyř přátelských zápasů a pokaždé, když přišel na hřiště až v závěru. Mezi střelce se takhle zapsal v zápasech se Skotskem , Islandem i Kanadou. Proti ní mu stačila pouhá minuta na trávníku.

Koeman mu při svém prvním angažmá u reprezentace dal v roce 2018 první šanci, ale pevné místo v sestavě si v konkurenci vynikajících útočníků Weghorst nezískal. Při 34 mezistátních zápasech hrál od první minuty jen jedenáctkrát.

Nizozemci vystřelili čtyřikrát na branku a dali dva góly. Opta by Stats Perform / UEFA Euro 2024

Nezapomenutelný byl pro něj čtvrtfinálový zápas na posledním světovém šampionátu v Kataru proti Argentině. Jeho tým dvanáct minut před koncem s pozdějšími mistry světa prohrával 0:2, když ho trenér Louis van Gaal zvedl z lavičky. Weghorst si dvěma góly vynutil prodloužení, ale vyřazení v penaltovém rozstřelu nezabránil. Fotbalový svět pak obletělo video, jak si s ním Lionel Messi odmítl vyměnit dres.

Útočník, který si zahrál i za Manchester United, sice patří Burnley, ale díky hostování v Hoffenheimu je na německých trávnících jako doma. Nizozemcům pomohl v kvalifikaci na Euro třemi góly. Proti Irsku to byly v obou zápasech branky, které vynesly tři body.

Sestřih zápasu Polsko – Nizozemsko. Livesport

Podle webu UEFA se stal nejrychlejším nizozemským střelcem mezi náhradníky v historii Eura, protože gól dal za dvě minuty a 18 sekund od příchodu na hřiště. Jeho přínos ocenil i Koeman. "Museli jsme něco změnit. Wout tam přinesl svou agresivitu a stačila mu chvilka, aby to svou levačkou zametl," řekl trenér vítězů.

"Takhle jsem to cítil a představoval si to, když jsem ráno řekl přítelkyni, že to přijde dvacet minut před koncem za stavu 1:1. Bylo to jen trochu později. Pro mě ideální scénář," řekl Weghorst nizozemské televizi NOS a dodal, že jeho cílem je vrátit se domů s pohárem.