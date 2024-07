Ronaldova budoucnost v reprezentaci? Teprve jsme dohráli, všechno je čerstvé, řekl Martínez

Cristiano Ronaldo (39) se smutně plahočil k týmovému autobusu. Superhvězda se napila vody a pak se zamyšleně sesunula na sedadlo v předposlední řadě. Konec. Sen o zisku dalšího titulu mistra Evropy se rozplynul. Legendární CR7 opouští velkou scénu evropského šampionátu bez trofeje. Po prohraném penaltovém thrilleru ve čtvrtfinále s Francií (3:5) je Ronaldova budoucnost v portugalském dresu zcela otevřená.

"Teprve jsme dohráli, všechno je ještě příliš čerstvé," prohlásil reprezentační trenér Roberto Martínez, který po porážce Ronalda pevně objal: "Porážku neseme jako tým, v této fázi není možné rozhodovat individuálně." Jedno je však jisté – pro výjimečného hráče to bylo poslední mistrovství Evropy.

Jak ukázaly poslední dny v Německu, Ronaldo už není tím hráčem, kterým býval. Je mu už 39 let a síly mu také ubývají. Bylo to jeho šesté mistrovství Evropy. Ve finále nastoupil 30krát a vstřelil 14 gólů – to jsou všechno rekordy. Faktem ale také je, že je to poprvé, co Ronaldo dokončil evropský šampionát, aniž by sám skóroval.

Bojoval, běhal – Ronaldo si proti Francii opět vyzkoušel všechno. Ale útočník ve službách Al Nassru neměl proti urostlým středopolařům Williamu Salibovi a Dayotu Upamecanovi žádnou šanci. Jeho někdejší kouzlo? V Hamburku už nebylo patrné, Ronaldo působil jaksi unaveně.

Statistiky Ronalda v zápase proti Francii Opta by Stats Perform

A přesto ho fanoušci po zápase dlouhé minuty oslavovali. Možná měl trochu vlhké oči, ale tentokrát se nekonalo žádné velké slzavé drama jako v zápase se Slovinskem. Místo toho se Ronaldovi v náručí rozplakal jeho o dva roky starší kamarád Pepe. Stroj na góly z minulých let byl povolán jako rádce, i když sám potřeboval utěšit.

Éra CR7 končí

Fanoušci vycítili, že v Hamburku skončila jedna éra. Mnoho příznivců na tribunách plakalo a skandovalo jméno svého idolu. Ronaldo si za Portugalsko připsal neuvěřitelných 212 mezinárodních vystoupení a vstřelil při nich 130 gólů. Za 7 329 dní, více než 20 let po svém debutu na mistrovství Evropy, dal opět vše do toho, aby mohl dál snít o titulu. Svou penaltu bezpečně proměnil, stejně jako všichni francouzští hráči, ale Joao Félix se netrefil k tyči. A tak nakonec slavil tým "Les Bleus" v čele s Kylianem Mbappém.

"Prohráli jsme, ale prohráli jsme s hrdostí, protože jsme do toho v každé minutě dali všechno, v pravém portugalském stylu," řekl Martínez. "Nehodláme se zastavit. V budoucnu do toho dáme všechno," dodal portugalský kouč. Pak už ale pravděpodobně bez Ronalda.

Sestřih zápasu Portugalsko - Francie (0:1 po pen.) Česká televize

U příležitosti Eura pro vás připravujeme každý den exkluzivní video obsah. Sestřihy utkání najdete kromě článků také v rámci naší výsledkové části v detailu každého utkání, a to vždy zhruba 30 minut po jeho skončení.