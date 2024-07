SESTŘIH: Francie vyřadila na Euru Portugalsko a je v semifinále, stále ale nedala gól ze hry

Francie slaví postup do semifinále.

Druhým postupujícím do semifinále jsou na fotbalovém Euru Francouzi, kteří v napínavém utkání hraném v Hamburku porazili Portugalsko 1:0 až po penaltách. Francie uspěla ve všech pěti případech, Joao Felix (24) trefil tyč, a proto tým kolem Cristiana Ronalda (39) na turnaji končí. Dalším soupeřem Francie bude v úterý Španělsko, kterému se pokusí dát první gól ze hry na tomto turnaji.

Očekávaný taktický fotbal se hrál od samotného začátku. Úvodní desetiminutovka patřila spíše Portugalsku, které se snažilo hrozit centry od Nuna Mendese. Činil se i druhý levý obránce Hernández, jehož jedovatou střelu zpoza vápna musel hasit Diogo Costa. První poločas však mnoho zajímavých akcí nenabídl. Mezi největší gólové šance tak patřil i střílený centr k levé tyčce, který vyslal Rafael Leao.

Oba týmy v druhé půli zařadily vyšší rychlostní stupeň. Skvělou průnikovou přihrávku na Bruna Fernandese vymyslel Joao Cancelo, s následnou střelou na zadní tyč si ale skvěle poradil Mike Maignan. Francouzský brankář měl o chvíli později další práci, když reflexivně zakročil proti prudkému voleji Bernarda Silvy.

Sestřih zápasu Portugalsko - Francie (0:1 po pen.) Česká televize

Výbornou šanci dostal Eduardo Camavinga, naneštěstí pro modré z malého vápna minul vzdálenější tyč. Tři minuty před koncem vyslal střelu za vápnem netradiční střelec N'Golo Kanté, mířil ale pouze doprostřed branky.

Prodloužení nabídlo individuální akci, kterou se blýskl Francisco Conceicao, ten následně předložil míč pro Ronalda, útočník však pálil vysoko nad břevno. Důležitým obranným zákrokem se prezentoval Dayot Upamecano, když zablokoval volej, kterou vyprodukoval Leao.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Do penaltového rozstřelu nenastoupil Mbappé, jehož donutilo vystřídat zranění nosu. Francouzský tým penaltový rozstřel bez svého kapitána zvládl. Svou zemi do semifinále definitivně poslal tvrdou střelou do levého rohu Hernández.

Čtvrtfinálový souboj těžkých vah z elitní šestky žebříčku FIFA tak skončil lépe pro Francii. Její atraktivní střetnutí se Španělskem je na programu 9. července, hrát se bude v Mnichově.