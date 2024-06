SESTŘIH: Hráči z české ligy jsou v ráži. Albánec Laci přispěl gólem k remíze s Chorvaty

Chorvatsko sice ani tentokrát neprohrálo ve druhém utkání základní fáze, což dosud platilo na všech velkých turnajích, remíza s Albánií 2:2 ze druhého kola skupiny B Eura však je zklamáním. Červenočerní přitom předvedli stejně jako proti Itálii velmi povedený začátek, už v 11. minutě se prosadil sparťan Qazim Laci. Hráči s minulostí či současností v nejvyšší české soutěži tedy za poslední čtyři hrací dny šampionátu dali již pět gólů. Duel se Squadrou azzurrou pak připomínal i další průběh zápasu, jelikož favorit otočil skóre dvěma slepenými brankami, byť si obrat schoval až do závěrečné třetiny hry. Vlastním gólem se na něm podílel Klaus Gjasula, avšak právě ten v nastavení vyrovnal.

Chorvatska už léta hráli v obdobném složení a dělali radost své zemi na pobřeží Jaderského moře s necelými čtyřmi miliony obyvatel. Start německého šampionátu se jim však absolutně nepovedl, když od Španělů inkasovali tři góly. Albánie si naopak úvodní minuty svého teprve druhého Eura nemohla vysnít lépe, když skórovala po 23 vteřinách, pak ale Itálii povolila obrat.

Albánci se od začátku utkání pustili do papírově silnějšího soupeře s velkou vervou a v souladu s pravidly tvrdě bojovali o každý míč. To se jim vyplatilo už v 11. minutě, kdy Jasir Asani našel perfektním centrem volného Laciho, který hlavou lehce tečoval balon a vstřelil úvodní gól. Chorvaté se vzpamatovali a drželi míč na svých kopačkách, ale žádnou výraznou akci, jež by ohrozila branku soupeře, nevymysleli.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Albánie. Česká televize

Naopak nevyzpytatelní Albánci si po půlhodině hry mohli připsat druhou trefu, ale brankář Dominik Livakovič v souboji jeden na jednoho s Kristjanem Asllanim udržel chorvatské naděje. V poslední minutě prvního poločasu se k další hlavičce na úrovni penalty dostal Rey Manaj, který ovšem stejně jako jeho kolega ztroskotal na zásahu Livakoviče.

Novými silami nabitý tým Chorvatska vstoupil do druhého poločasu svižně a hned po pěti minutách se střídající Luka Sučič dostal k razantní střele. Míč letící doprostřed brány však vyrazil Thomas Strakosha. Chorvatští fotbalisté nadále udržovali tempo zápasu, ale ačkoliv se oproti první půli dokázali několikrát prodrat přes houževnatou albánskou obranu, na vyrovnání marně čekali.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

To se změnilo 16 minut před koncem utkání. Nejdřív se Andrej Kramarič skvěle otočil ve vápně soupeře a pohotovu střelou do levého dolního rohu srovnal na 1:1. O dvě minuty později se Klaus Gjasula smolně trefil do vlastní branky. V nastavení se ale vykoupil. Byl ve správný čas na správném místě, dorážkou uklidil míč k levé tyči a vyrovnal na konečných 2:2.

Duel dvou neúspěšných celků z úvodního hracího dne skupiny B tak skončil remízou. Albánie tím navzdory velké síle soupeřů zůstala ve hře o postup, který může dokonat 24. června proti Španělsku. Vatreni se ve stejný den pokusí zlepšit nepřesvědčivý dojem proti Itálii.