SESTŘIH: Švýcarské překvapení na Euru končí, Anglie k postupu do semifinále potřebovala penalty

Prvním sobotním semifinalistou Eura se stali fotbalisté Anglie, kteří na penalty porazili Švýcarsko. Jedním z hrdinů utkání byl útočník Bukayo Saka (22), který v zápase srovnal na 1:1 a uspěl také v penaltovém rozstřelu, který jeho tým vyhrál 5:3. Anglie penalty na Euru úspěšně zvládla poprvé od roku 1996.

Dosud herně nevýrazní svěřenci Garetha Southgatea se museli v zadních řadách obejít bez vykartovaného Marca Guéhiho a na Švýcary vyrukovali se třemi stopery. V úvodu jim ale jeho absence nečinila výraznější potíže a soupeře do šancí nepouštěli. Na druhé straně obrana Nati rovněž důsledně pokrývala útočná esa Angličanů a až na pár průniků Saky jakékoliv nebezpečí zažehnala. Neúčinnost útočných akcí obou týmů se odrážel v kolonce střel na bránu, která po skončení prvního poločasu zela prázdnotou.

Nástup do druhého dějství se nesl v podobném duchu jako celá první část hry. Navzdory tomu se ale diváci konečně v 51. minutě dočkali prvního pokusu mířeného mezi tři tyče, a to z kopačky Embola, jeho slabou střelu si ale Jordan Pickford v poklidu pohlídal. Náboj do utkání přidal opět útočník Monaka, který v 75. minutě předskočil Kylea Walkera a špičkou dokázal za gólmanova záda usměrnit tečovaný centr Dana Ndoyeho.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Angličané se pod hrozbou vyřazení museli tlačit do útoku a za svou snahu byli po pěti minutách odměněni. Trn z paty jim vytrhl přesnou střelou k levé tyči Saka, pro kterého se jednalo o první turnajovou trefu.

Angličané byli v 95. minutě blízko zopakování skvělého začátku prodloužení z osmifinálového klání se Slovenskem, nebezpečnou střelu Declana Rice ale vytáhl Yann Sommer na roh. V následujících momentech nechtělo ani jedno mužstvo udělat osudovou chybu.

Sestřih zápasu Anglie – Švýcarsko. Česká televize

Ve 117. minutě ovšem málem zaskočil Pickforda střídající Xherdan Shaqiri, jenž od rohového praporku orazítkoval břevno. O postupu Anglie pak rozhodl v následném penaltovém rozstřelu v páté sérii Trent Alexander-Arnold.

Pozvánku k semifinálovému utkání hranému 10. července v Dortmundu tak pro sebe získala Anglie. Ta se mezi čtyři nejlepší celky turnaje dostala podruhé za sebou.