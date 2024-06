Škriniara čeká třetí Euro, z týmu cítí větší sílu. Kritika v PSG? Moji rodinu to mrzí, říká

Milan Škriniar (29) povede slovenskou reprezentaci na mistrovství Evropy v Německu s kapitánskou páskou. Stoper PSG, jenž si zahrál i na předchozích dvou kontinentálních šampionátech, věří, že Slováci jsou nyní v porovnání s minulými turnaji jako tým silnější.

Jejich hlavním cílem je postoupit ze základní skupiny E, kde se utkají s Belgií (17. června ve Frankfurtu), Ukrajinou (21. června v Düsseldorfu) a Rumunskem (26. června ve Frankfurtu).

"Kluci mají za sebou dobré sezony v klubech. Na předchozím Euru byli v top formě Marek Hamšík a Juraj Kucka, který je stále ve vynikající kondici. Předtím to byli Martin Škrtel nebo Jano Ďurica. Teď máme zase jiné hráče, kteří jsou oporami ve svých klubech i v národním týmu," řekl Škriniar, který se na Euru 2016 ve Francii podílel na postupu Slovenska do osmifinále.

O pět let později už slovenský tým v základní skupině ME neuspěl, přestože do ní vstoupil výhrou 2:1 nad Polskem. Další body však nepřidalo, prohra 0:1 se Švédskem a debakl 0:5 se Španělskem stačily pouze na třetí místo ve skupině. Proti Polákům vstřelil vítězný gól právě Škriniar, který v 69. minutě překonal Wojciecha Szczesného.

Škriniarovy statistiky v minulých sezonách. Livesport

V Německu by se gólovému repete nebránil. "Doufám, že nějaké góly dám, ale od toho tam nejsem. Proti Polsku to bylo skvělé, ale nemělo to kýžený výsledek, protože jsme nepostoupili ze skupiny," nechal se slyšet stoper, který v uplynulé sezoně odehrál za PSG 32 zápasů, z toho 24 v Ligue 1. V lednu ho vyřadilo ze hry zranění kotníku, následovala operace a téměř tříměsíční absence na hřišti.

"Sezonu bych rozdělil na dvě poloviny, před zraněním a po něm. Předtím jsem byl jedním z nejvytíženějších hráčů v týmu. Po zranění jsem měl být mimo hru čtyři a půl měsíce, ale podařilo se mi vrátit o dva měsíce dřív. Mohl jsem se připravovat na mistrovství Evropy, nebral jsem to tak, že jsem vypadl ze základní sestavy. Rok ale hodnotím velmi pozitivně, první v nové zemi a novém klubu, tři trofeje a semifinále Ligy mistrů," prohlásil Škriniar, který s PSG vyhrál francouzský titul, Superpohár a Francouzský pohár.

Zranění se slovenskému kapitánovi nevyhýbají. Livesport

Pár dní před startem Eura se cítí skvěle: "Celou kariéru je moje hra postavená na fyzické hře a od návratu jsem stoprocentně připravený. Můj kotník drží a věřím, že bude držet i nadále." Přestup z Interu do Paříže vnímá jako posun v kariéře: "Určitě mi to sedlo, nikdy jsem přestupu nelitoval. Je to vynikající klub po všech stránkách."

Návrat po zranění pro něj nebyl jednoduchý, nedostával tolik prostoru v sestavě. Nemá však informace o tom, že by s ním byl klub nespokojený a uvažoval o jeho prodeji. Nedělá si starosti ani s kritikou, která se objevila v médiích. "Moc tyhle věci nečtu, ale moji rodinu to mrzí ptá se na to. Pak to mrzí i mě, ale od klubu žádné negativní informace nemám," dodal.