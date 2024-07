Španělé jsou favoritem celého turnaje. Můžeme se vracet se vztyčenou hlavou, míní Mamardašvili

Vysokou prohrou 1:4 se Španělskem skončila v osmifinále historicky první účast Gruzie na evropském šampionátu. Podle brankáře Giorgiho Mamardašviliho (23) je však na co být hrdý. Kouzelník mezi třemi tyčemi, který hrál klíčovou roli nejen v remízovém utkání s českou reprezentací (1:1), je přesvědčen o návratu fotbalového giganta z Pyrenejského poloostrova mezi světovou špičku.

Hráči La Roja prohrávali od 18. minuty vinou vlastního gólu, zachovali ale klid a díky trefám Rodriho, Fabiána Ruize, Nica Williamse a Daniho Olma postoupili do čtvrtfinále. "Myslím, že Španělsko je favoritem turnaje a nejspíš ho vyhraje. Je škoda, že jsme na něj narazili, ale to nevadí, není to konec. Vrátíme se silnější," sdělil Mamardašvili novinářům.

"Samozřejmě je smutné, že jsme prohráli v osmifinále, ale měli bychom z toho zároveň mít radost, protože ještě nedávno jsme si nedokázali ani představit, že bychom se dostali tak daleko," dodal.

Sestřih zápasu Španělsko – Gruzie (4:1). Česká televize

Gruzínci se postarali o jedno z největších překvapení turnaje, když v posledním zápase skupiny F porazili Portugalsko 2:0 a postoupili do vyřazovací fáze, přičemž se celou dobu snažili hrát odvážný fotbal i proti věhlasnějším soupeřům.

Kapitán Guram Kašia řekl, že jeho tým je zklamaný, že jede domů, a že ztráta záložníka Otara Kiteišviliho kvůli zranění byla velkou ranou. "V prvním poločase jsme hráli dobře. Ve druhém, poté co jsme přišli o Kiteišviliho, se hra změnila. Nakonec jsme inkasovali góly a se šampionátem se rozloučili, ale jsme rádi za způsob, jakým jsme se prezentovali," uvedl Kašia.

Hráči Gruzie po porážce tleskali svým fanouškům. Reuters

"Jsme hrdí na to, jak jsme reprezentovali naši zem na turnaji tak vysoké úrovně. Na mistrovství Evropy jsme se dostali poprvé a bylo to úžasné dobrodružství. Mohu jen znovu zdůraznit, jak hrdý na všechny jsem," dodal.

