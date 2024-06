SESTŘIH: Španělé další gruzínskou senzaci nedopustili. Ve čtvrtfinále narazí na Německo

Gruzie ve druhém nedělním osmifinále nakročila k další senzaci, když se v 18. minutě ujala nad Španělskem vedení a uštědřila mu vůbec první gól na turnaji. Další skalp favorita však k tomu portugalskému nepřidala, hráči La Roja se nenechali vykolejit, otočili skóre a závěr zápasu změnili v exhibici. Po vítězství 4:1 se mohou těšit na čtvrtfinále, které bude pro mnohé fanoušky předčasným finále. V pátek 5. července se totiž Španělsko utká s domácím Německem.

Výborné výkony ze skupinové fáze katapultovaly Španěly do role jednoho z největších favoritů na celkový triumf. Ocitli se však na extrémně silné straně pavouka, a mohli tak kvitovat alespoň papírově snazší vstup do play off v podobě Gruzie. Ta nicméně toužila pokračovat v senzacích na úkor celků z Pyrenejského poloostrova poté, co i díky nejlepšímu střelci turnaje Georgesovi Mikautadzemu skolila Portugalsko.

Obranný blok outsidera se otřásal v základech pokaždé, kdy se k míči dostal jeden ze španělských křídelníků. Nico Williams i Lamine Yamal byli při chuti, z první šance Gruzínců ale pomohl proti chodu hry otevřít skóre v 18. minutě Chviča Kvaracchelija. Hvězda Neapole udělala při protiútoku klíčový kus práce progresivním driblinkem, poté si naběhla do vápna a tam si před ní uklidil centrovaný míč do vlastní sítě Robin Le Normand.

Sestřih zápasu Španělsko – Gruzie. Česká televize

Střeleckou odpovědnost vzal na sebe po půlhodině hry zpoza pokutového území Marc Cucurella, přízemní ránu k tyči však stihl Giorgi Mamardašvili vytěsnit. Chvíli nato již s obdobným zakončením uspěl Rodri, Williamse tak v rychlém sledu šancí nemusel tolik mrzet neúspěšný pokus zblízka předcházející gólu.

Krátce po výměně stran zkusil Kvaracchelija napodobit nejhezčí branku posledního Eura v podání Patrika Schicka, o pár čísel ale zpoza půlicí čáry minul tyč. Fanoušci ani nevydechli a Yamal v záživném utkání vybojoval přímý kop, ze kterého vyzval k dalšímu zákroku Mamardašviliho. Stačilo si ovšem počkat pár vteřin a Španělé se ujali vedení, v malém vápně úspěšně hlavičkoval Fabián Ruiz právě po centru šestnáctiletého zázraku akademie La Masia.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nenasytný Yamal poté svým průnikem v 74. minutě obstaral vlastní gól, radost mu však vzal ofsajdový praporek. Vzápětí ovšem vtrhnul do vápna Williams a nekompromisní ranou pod břevno pojistil výhru favorita. Ofenzivní smršť v závěru korunoval technickou střelou k tyči Dani Olmo.

Španělé tak pokračovali v nastoleném trendu a porazili Gruzii už potřetí v rozmezí jednoho roku. Po outsiderovi je čeká jedna z nejtěžších možných zkoušek, když 5. července vyzvou Německo.