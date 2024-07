Španělsko bylo nejlepším týmem na turnaji, uznal po finále Southgate a ocenil charakter týmu

Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate (53) po porážce 1:2 od Španělska ve finále mistrovství Evropy v Německu připustil, že soupeř byl nejlepším týmem turnaje a zvítězil zaslouženě. Někdejší obránce zároveň ocenil, že jeho svěřenci podruhé za sebou došli až do utkání o zlato, byť ani tentokrát v něm neuspěli. Southgate na tiskové konferenci nechtěl mluvit o své pozici, je však přesvědčen, že tým Albionu má nadále před sebou úspěšnou budoucnost.

"Prohrát finále je neuvěřitelně těžké. Myslím, že Španělsko bylo nejlepším týmem na turnaji a lepší bylo i dnes večer ve finále. Zaslouženě získali zlato. Naši hráči ale byli neuvěřitelní, nemohli odevzdat více. Pro mě bylo ve finále klíčové držení míče, neměli jsme nad ním dostatečnou kontrolu," prohlásil Southgate.

Jeho svěřenci dokázali v druhé půli odpovědět na vedoucí branku Španělů, v 86. minutě ale rozhodl střídající Mikel Oyarzabal. "Po vyrovnání bylo momentum trochu na naší straně, v závěru jsme pak měli velkou šanci na vyrovnání. Ale když se na to podívám z pohledu celých 90 minut, asi jsme nebyli dostatečně dobří. Nedokázali jsme podržet balon, přesto jsme až do posledních minut byli ve hře," uvedl Southgate.

Sestřih zápasu Španělsko - Anglie (2:1) Česká televize

Angličany dovedl podruhé za sebou do finále Eura, na premiérové zlato z kontinentálního mistrovství s nimi ale znovu nedosáhl. Před třemi lety výběr Albionu v souboji o celkové prvenství podlehl na penalty Itálii. Jeho jediným zlatem z velkého turnaje tak zůstává triumf na domácím mistrovství světa z roku 1966.

"Je těžké to hodnotit tak brzy po porážce, jako je tato. Myslím, že tým udělal celou zemi hrdou, hráči ukázali obrovskou odolnost a charakter. Nikdy se až do samého konce nevzdali, bojovali až do posledních minut," připomněl Southgate, že Angličané na turnaji několikrát až v samém závěru vstřelili branku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Na dvou Eurech po sobě se dostat do finále, to je něco neuvěřitelného. To se Anglii ještě nikdy nepodařilo. Ale na ničem z toho nezáleží. Přijeli jsme sem vyhrát, měli jsme na to příležitost, ale nepodařilo se," litoval Southgate.

Navzdory postupu do finále byl jeho tým za herní projev velkou část turnaje pod palbou kritiky. Trenérovi, který vede Albion od roku 2016, vyprší smlouva na konci prosince. "Teď není čas na to, abych diskutoval o (mé) budoucnosti. Té otázce samozřejmě rozumím, musíte ji položit. Ale potřebuji hovořit s těmi správnými lidmi v zákulisí. Každopádně to byla úžasná zkušenost vést tým do finále, ale v tuto chvíli je to zkrátka velmi bolestivé," řekl Southgate.

Livesport Daily #301: Španělé vyhráli zaslouženě, Angličané jim vůbec nestíhali, myslí si trenér Brožek Livesport

Tým má podle něj před sebou nadále zářnou budoucnost. "Anglie má bezpochyby několik skvělých hráčů a zkušenosti s těmito turnaji. Mnoho hráčů z tohoto týmu bude na šampionátech za dva, čtyři, šest nebo osm let. Neustále jsme se dokázali vracet do zápasů, na kterých záleží. Jen ten poslední krok se nám nepodařilo udělat," dodal.