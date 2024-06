Španělsko se pokusí navázat na suverénní vstup do Eura, vyzve úřadující šampiony z Itálie

Španělsko vstup do Eura proti Chorvatsku zvládlo, jak si povede proti Itálii?

Čtvrteční program fotbalového mistrovství Evropy v Německu nabídne jeden z největších šlágrů ve skupinách a zároveň semifinálovou reprízu z předchozího turnaje. Úřadující šampioni Italové vyzvou ve skupině B Španěly, s nimiž se na Euru střetnou popáté za sebou. Týmy budou chtít navázat na úvodní výhry. Italové vstoupili do turnaje vítězstvím 2:1 nad Albánií, Španělé zdolali bronzový tým z předloňského mistrovství světa Chorvatsko 3:0. Utkání v Gelsenkirchenu má výkop ve 21:00.

Itálii proti Albánii, která nečekaně ovládla kvalifikační skupinu před Českem a Polskem, nezlomil ani nejrychlejší gól v historii ME. O něj se po 23 vteřinách postaral Nedim Bajrami, favorit ale v rozmezí 11. až 16. minuty duel otočil.

"Nesouhlasím s těmi, kteří tvrdí, že se počítá jedině vítězství. Je to i tom, jestli hrajete dobře. Musíte tak hrát, protože jinak vás týmy, které jsou lepší, porazí. Proti Španělsku to bude úplně jiný zápas. Těžko se to bude nějak podobat utkání s Albánií," citoval web UEFA italského trenéra Luciana Spallettiho.

Preview zápasu Španělsko – Itálie. Livesport

Španělé rozhodli o plném bodovém zisku proti Chorvatsku už v úvodním dějství, kdy dali všechny branky. Zatímco Italové obdrželi nejrychlejší gól v dějinách Eura, Španělé si připsali jiný primát. V jejich základní sestavě ve věku 16 let a 338 dní nastoupil nejmladší hráč v historii ME Lamine Yamal.

Vzájemné souboje jsou součástí každého Eura od roku 2008. V posledních dvou se radovali Italové - nejprve v osmifinále (2016) a poté v semifinále na penalty (2021). Mužstvo z Pyrenejského poloostrova, které je s třemi tituly z Eura spolu s Německem nejúspěšnější, ale porazilo "Azzurri" ve třech z posledních čtyř duelů.

Poslední vzájemné zápasy Španělska a Itálie. Livesport

"Vím, jak silní Italové jsou, zvlášť když jde o vše. Mají to v sobě. Jsem si ale jistý, že jim zápas zošklivíme," prohlásil jednatřicetiletý kapitán Španělska Álvaro Morata, jenž hrál v Itálii za Juventus.

Další utkání ve skupině B mezi Chorvatskem a Albánií se hraje už dnes od 15:00. "Béčko" vyvrcholí v pondělí, kdy Italové narazí na Chorvatsko a Španělsko na Albánii.