Střelec Chytil si chválil spolupráci s Chorým. Dostal jsem dva krásné balony, řekl

Útočník Mojmír Chytil (25) byl spokojen s výkonem české fotbalové reprezentace, která v prvním ze dvou přípravných utkání před mistrovstvím Evropy na soustředění v Rakousku rozdrtila Maltu 7:1. Hráč pražské Slavie byl se dvěma góly nejlepším střelcem zápasu a měl z nich velkou radost. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, že hlavně ve druhém poločase zahrál národní tým velmi dobře.

Chytil nastoupil v útoku ve dvojici s Tomášem Chorým a padli si do noty. Ze dvou přihrávek Vladimíra Coufala pak vytěžil dvě branky. "Myslím, že s Chorasem mi to vyhovovalo, navíc Šulc s Barákem hráli výborně a sbírali míče. Pokud jde o mé trefy, dostal jsem dva krásné balony a dvakrát jsem měl na zakončení klid. Nechci říct, že to bylo jednoduché, ale jsem za dva góly hrozně rád," řekl Chytil.

Národní tým teď po hladké výhře bude směřovat ke generálce proti Severní Makedonii v Hradci Králové. "Určitě spokojenost. Dobrá prověrka před mistrovstvím Evropy, v pondělí nás čeká další. Pracujeme dál a už se těšíme na šampionát," uvedl Chytil.

Střelci utkání. Livesport

"Řekli jsme si, že by to bylo hezké třeba o šest gólů. Vím, že před zápasem mezi kluky něco takového bylo. Ale viděli jsme Maltu na videu, ve Wembley prohráli jen 0:2. Není lehké je otevřít, což se nám naštěstí brzo povedlo. Hlavně v druhém poločase jsme hráli dobře," doplnil pětadvacetiletý útočník.

Dva góly v jednom utkání dal za reprezentaci podruhé, předloni v listopadu při své premiéře zaznamenal hattrick. V národním týmu má výtečnou bilanci 13 startů a šest branek.

"Cítím se dobře. Útočníkovi vždy pomůže, když dá nějaký gól. Za každý jsem rád, v reprezentaci i klubu, ale bylo to hlavně o výkonu celého týmu. Pořád je na čem pracovat, nechceme úplně odkrývat karty, co po nás trenéři chtějí. Byli bychom sami proti sobě teď něco zbytečně před Eurem prozrazovat," řekl Chytil.

Trenér Ivan Hašek na téměř prázdném stadionku v Grödigu šetřil některé opory. Proti Maltě postavil mladý rychlý tým, což by měla být přednost i na šampionátu. "Je nás 26 silných hráčů, i tréninky vypadají velmi kvalitně. Všichni jedou na 100 procent a bojují o místo, což je důležité. Pak nás čeká den D v Lipsku," poukázal Chytil na úvodní duel ve skupině na Euru proti favorizovanému Portugalsku.