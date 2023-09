Střídání jsem nechápal. Když má reprezentace ukázat kreativitu, je problém, říká Folprecht

Ani on se neudržel a vyťukal během kvalifikace na EURO s Albánií (1:1) ironický příspěvek na sociální síť X. Někdejší mládežnický reprezentant a nyní televizní expert Zdeněk Folprecht (32) nemá problém přiznat, že se mu fotbal v podání české reprezentace nepozdává. "Ve čtvrtek se mi to logicky nelíbilo, asi jako všem. Ale není to jen o zápase s Albánií," řekl v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Co jste tedy říkal na výkon české reprezentace proti Albánii?

"Už delší čas mám potíž přijít na to, jakou cestou chceme jít. Jak se naše reprezentace chce prezentovat. Vím, že asi chceme zůstat u formace 3-4-3, ale jestli chceme hrát kombinační fotbal, rozehrávat od brankáře, jakým stylem napadat…"

Není to viditelné?

"Mně přijde, že vše hodně závislé na tom, co předvedou naši ofenzivní hráči. Leží to celé na individuálních výkonech kluků. Jasné herní rysy, kterými bychom se prezentovali a jak bychom chtěli Albánii přehrát, jsem bohužel neviděl."

Opět se navíc potvrdilo, že na jeden povedený zápas, máme i jeden špatný. Po výhře nad Polskem jsme remizovali v Moldavsku. Nyní jsme po výhře nad Faerskými ostrovy doma ztratili s Albánií. Kde vidíte hlavní příčiny nekonzistence?

"Zápas s Polskem nám vyšel, hodně nám pomohl brzký gól, který nás nakopnul a už jsme se vezli. Najednou zde byla euforie, že jsme porazili nejsilnějšího soupeře ve skupině, ale musíme si přiznat, že Poláci mají svoje problémy a i když na papíře vypadají dobře, tak prohráli v Moldavsku a trápili se i s Faery. A ještě jedno duel s Poláky ukázal – zřejmě se nám bude hrát daleko lépe proti silnějším soupeřům, kdy nemusíme tvořit, nemusíme ukazovat naši kreativitu. Daleko víc nám sedí vyčkávat na brejky, pomáhat si standardkami. Přehrát Moldavce či Albánce, to už chce fotbalový kumšt, dát hře myšlenku."

Jenže v současné formaci máme ve středu pole dva střední záložníky Tomáše Součka a Alexe Krále, přičemž jejich silné stránky jsou trochu jinde. Kreativní složka nám schází. Je to problém?

"Jednoznačně, a to ještě Tomáš Souček předvedl nejhezčí akci, jakou jsem od něj zatím viděl… Chybí nám tvořiví hráči na více postech. Když se podíváme na formaci 3-4-3 v lize, tak Slavia i Sparta mají ve svém středu kreativní hráče – ať už jsou to Christos Zafeiris či Oscar Dorley nebo Kaan Kairinen s Qazimem Lacim. Jejich kreativita je se záložní řadou v reprezentaci na jiné úrovni. Nejkreativnějším fotbalistou pro mě v nároďáku je Vašek Černý, který ještě nedávno neměl pevné místo v základní sestavě, pohyboval se na hraně… A i když hraje slušně, tak většinou jde jako první střídající ze hřiště. Povedený vstup do sezony měl Michal Sadílek v Twente, ale souboj o místo vyhrál Alex Král. Nicméně bylo vidět, že se mu úplně nedaří, takže se na to mohlo reagovat právě Sadílkem. Přijde mi až velký luxus nechat Adama Hložka na lavičce. I přesto, že v bundeslize nehraje. Má tam těžkou pozici, ale přijde mi málo ho nasadit na posledních 20 minut."

Není potom škoda, když jsou šikovní hráči jako Adam Hložek, ale i Tomáš Vlček, Martin Vitík či Matěj Jurásek nevyužiti? Neměl by se jim spíš vymyslet styl, aby se dařilo z jejich schopností profitovat?

"V národním týmu je to jiné než v klubu. Jste tam přesvědčený o své filozofii a pracujete s hráči denně. Takže si třeba Tomáše Čvančaru můžete chystat na pravé křídlo, jako to udělal Brian Priske. V reprezentaci nevidíte hráče tři měsíce a pak přijedou na osm dní na sraz, takže tam už se trenér musí přizpůsobit hráčům. Mně ale přijde, že nevíme, jakým stylem chceme hrát a spoléháme na schopnosti rozdílových hráčů. V tom případě bychom jim ale měli připravit největší komfort, aby je mohli ukazovat."

Tabulka české kvalifikační skupiny. Livesport

No ale neměl by trenér národního týmu mít právě ty schopnosti, aby uměl namixovat tu ideální jedenáctku a vytáhnout z hráčů to nejlepší?

"Kumšt reprezentačního trenéra není mít super nachystané tréninky, za osm dní nikoho nic nenaučíte. Prototyp skvělého reprezentačního trenéra byl hokejový kouč Ivan Hlinka. Měl čuch na hráče, uměl k sobě složit lajny, aby to sedělo a uměl pracovat s mužstvem po psychické stránce. Skvěle cítil chemii v mužstvu. To je pro mě u reprezentační trenéra důležité."

Co by podle vás takový trenér proti Albánii udělal jinak?

"Pořád si myslím, že Hložek měl hrát. Dovedu si představit, že by Tomáš Čvančara hrál na hrotu, na což je nyní zvyklý v Německu, Hložek vlevo a zprava Černý. Holt by to odnesl Honza Kuchta, který je sice bojovný a platný v presinku, ale nemá vyloženě období, že by střílel mraky branek a musel nutně být v sestavě."

Zaznívá vlna kritiky na střídání Václava Černého a Ladislava Krejčího. Černý patřil k nejaktivnějším hráčům, Krejčí se zase mohl hodit při závěrečném tlaku. Jak jste to viděl vy?

"Často když sleduji fotbal, tak si myslím, že většinou chápu trenérův záměr. Tuším, co svými tahy chce udělat. V utkání s Albánií se přiznám, že jsem to nedokázal odhalit. Černý je přesně ten typ hráče, který je individuálně tak silný, že i když se třeba nehraje dobře, tak se k němu kolem vápna odrazí balon, vezme si ho a rozhodne. Do hry přišel Václav Jurečka, kterému se objektivně v posledních týdnech nedaří, nestřílí góly. To samé Krejčí – mohl se nám hodit na závěrečné standardky, ale přijde mi, že je tam nastavená hierarchie, Krejčí je s týmem poměrně krátce a proto jde dolů zrovna on. To samé platí o Černém."

Po utkání se trenér Jaroslav Šilhavý zastával Alexe Krále, nesouhlasil s tím, že by Václav Černý patřil k aktivním hráčům a obecně nedokázal moc pojmenovat, proč se mužstvo trápilo. Co jste říkal na jeho hodnocení po utkání?

"Je potřeba říct, že tohle není silná stránka pana Šilhavého. Navíc jsme si v poslední době zvykli na to, že v televizi nám Jindřich Trpišovský, Brian Priske, Václav Jílek či Martin Svědík poskytují dobrá pozápasová hodnocení a jsme náročnější. Co by trenérovi prošlo před deseti lety, dnes odsuzujeme, protože říká neurčité věci, jen aby něco řekl. Je evidentní, že nechce být na veřejnosti kritický."

Jaroslav Šilhavý nastoupil k týmu na podzim 2018, za chvíli to bude pět let. Podařilo se mu tým zkonsolidovat, postavit základní osu, postoupil na EURO, ale má národnímu týmu stále co dát? Nepřišel čas na změnu a najít trenéra, který by mužstvo opět někam posunul?

"Já ho mám lidsky rád, protože mi přijde jako férovej chlap. Ať už podle toho, jak trénoval v Liberci či ve Slavii nebo když ho někde potkám. Ale když se mám bavit pouze o fotbale, tak na čase asi už je. Pravděpodobně postoupíme na další Euro, ale to bude zásluhou především ideálního losu, kdy jsme se vyhnuli nejsilnějším soupeřům. Nicméně si myslím, že se případná změna bude řešit až po turnaji. Nevěřím tomu, že by FAČR měnil trenéra po postupu na šampionát."

Statistiky utkání. Livesport

Často lze i z hráčů vyčíst, že trenéra respektují a vnímají ho jako férového člověka, byť asi tuší, že fotbalově jsou z klubů zvyklý na lepší servis. Souhlasíte?

"Ano, s tím se dá souhlasit. Bylo to poznat třeba když reprezentace zveřejnila záběry ze zákulisí při přípravě na zápas s Polskem. Když to srovnáme co pouští ven Slavia či Sparta, tak je to jiné. Nechci to moc srovnávat, ale myslím si, že kouči ve dvou českých top klubech jsou čistě z trenérského řemesla dál."

Není to ale podobné i v případě výběru do 21 let, kterou vede trenér Jan Suchopárek?

"Nepochopil jsem, proč se trenérovi prodloužila smlouva už před evropským šampionátem. Jednadvacítka jsou naši nejnadanější kluci, naše budoucnost a věnovat by se jim měl někdo progresivní, ale to pro mě pan Suchopárek není. Je to složité, když dvě výkladní skříně českého fotbalu vypadají takto. Dokázal bych si představit u Lvíčat někoho s jinou energií a pohledem na fotbal. Na Euru jsme nebyli daleko od postupu ze skupiny, ale přišlo mi, že to prostě z naší strany bylo prokaučované. O to víc nechápu, ten akt s prodloužením kontraktu."