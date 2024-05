Prostor Jana Morávka: Česká nominace na Euro? Bez Zimy, ale zato s Červem či Hladkým

Blíží se konec ligové sezony a už se začíná mluvit o Euru. První země dokonce už i zveřejnily své nominace. Pojďme si je v novém Prostoru Jana Morávka projít a zkusit navrhnout i tu českou, která by vyrazila na šampionát.

Nejdříve ale začnu Německem. Byli jedni z prvních, kdo představil svůj tým pro Euro. Nominace se tu ale zveřejňovala již nějakou dobu. Němci to totiž pojali trochu netradičně. Jednotlivá jména se objevovala na různých místech.

Například v jedné regionální pekárně, když jste si šli koupit pečivo, na obalu jste si přečetli, že byl nominovaný Chris Führich. Další jména byla zveřejněna například na koncertu, Toni Kroos se svým bratrem měli tu čest oznámit nominaci Roberta Andricha ve svém podcastu. Na letišti v Lipsku zase Lufthansa zveřejnila nominaci Davida Rauma.

Musím říct, že jsem se tím bavil a troufám si tvrdit, že i poměrně velká část Německa. Když nastal oficiální den pro zveřejnění nominace, tak trenéru Julianu Nagelsmannovi už moc jmen pro zveřejnění nezbylo. Líbil se mi také trailer, jakým způsobem Němci tým odprezentovali. Byl v něm Nagelsmann, který říká, že ten kádr vypadá fakt dobře, že by klidně mohl být jeho, ale pak dodá, že je to tým nás (Němců) všech.

Jak už to tak bývá, tak po zveřejnění kompletního týmu se rozjely i různé spekulace a názory na téma, kdo v týmu chybí. Asi největší emoce vyvolala absence Matse Hummelse. I v mých očích je to překvapivé rozhodnutí. Ligová sezona pro něj byla taková, jaká byla, ale na druhou stranu má nakročeno do ideální jedenáctky Ligy mistrů. Myslím si, že v pohárech předváděl dobré výkony, které by neměly být přehlédnuty.

Když se podívám na stopery v nominaci, ať už je to Robin Koch či Waldemar Anton, jenž má za sebou skvělou sezonu se Stuttgartem, tak v mých očích persona Hummelse celkem schází. Obzvlášť ve chvíli, kdy by přijal roli zkušeného hráče, který bude vytvářet dobrou atmosféru a pomáhá druhým. Nagelsmann k tomu přistoupil pravděpodobně tak, že už je na čase tým posunout a udělat menší generační obměnu.

Je to každopádně jméno, které budí v Německu velké vášně. Ale Hummels není sám, kdo se do nominace nedostal. Spolu s ním schází například Leon Goretzka, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Timo Werner či Serge Gnabry.

Mezi povolanými hráči není ani Niklas Süle, který v posledních dnech zaplavil sociální sítě svou podobou, kdy ho někdo na veřejném tréninku vyfotil s poměrně značnou nadváhou. Lecko by mohl říct, že se jedná o fotomontáž, ale obávám se, že nikoliv, protože jeho kondice je v Německu dlouhodobe téma. Zrovna v případě Süleho si myslím, že je to mrhání potenciálem, protože má velkou rychlost a kdyby o sebe pečoval třeba jako Cristiano Ronaldo, tak by mohl aspirovat na nejlepšího stopera světa.

Ale zpátky k německé nominaci – v kádru je momentálně 27 hráčů, takže minimálně jeden z něj ještě vypadne. Nagelsmann potvrdil, že hráči, kteří jsou na hraně, o tom byli dopředu informováni. Zajímavostí je, že mají čtyři brankáře. Je to prý z důvodu, aby při trénincích ulevili Manuelu Neuerovi.

Pokud bychom se měli bavit o překvapeních v nominaci, je to určitě Maximilian Beier, který byl bundesligovou kometou v uplynulé sezoně. Možná bych k němu přiřadil i Aleksandara Pavloviče, který se do týmu dostal na úkor spoluhráče Goretzky. I pět hráčů ze Stuttgartu je celkem překvapení. To by před sezonou moc lidí neřeklo a třeba Maxi Mittelstädt má i poměrně blízko do základní sestavy. Prostor by mohli dostat i Chris Führich či Denis Undav. Víc hráčů má v nominaci jen Bayern. Přiznám se, že jsem sám zvědavý, jak to bude na turnaji vypadat.

Francie vsadila na osvědčená jména

Předběžnou nominaci zveřejnila i Francie, která by složila možná i tři velmi silné týmy, které by útočily na titul. Překvapilo mě, že Didier Deschamps nominoval jen 25 hráčů a nikde nezmínil, že by ještě někoho dodatečně povolal. V nominaci jsou asi tři hráči, kteří laborují se zraněním. Do původní nominace se nevešel například Michael Olise, hvězda z Premier League. Nicméně čerstvá novinka je, že si měl Kingsley Coman zranit na tréninku koleno, takže je dost možné, že se na fotbalistu Crystal Palace přeci jen dostane.

I tak mi přijde, že Deschamps dal hodně na osvědčená jména a nepřihlížel tolik k aktuální formě, protože někteří hráči třeba z PSG mě úplně nepřesvědčili. Neměli tak dobrou sezonu, aby nutně museli být v nominaci. Zvláštní je i návrat N'Gola Kantého, který hraje v Saúdské Arábii za Al Ittihad. Podle francouzského trenéra je však připravený, odehrál tam přes 40 zápasů. Přijde mi to zvláštní. Pokud hráč odejde z Evropy do takové soutěže, tak by měl automaticky počítat, že se tím připravuje o velké turnaje.

Předběžnou nominaci zveřejnilo i Nizozemsko. U nich vidím dva extrémy. Jednak mají neuvěřitelně nabitou obranu, ale když se podívám na jména v útoku, je to spíš patetický výběr za odměnu, než sázka na hráče s aktuální formou. Navíc zveřejnili třicetičlennou nominaci, takže z ní ještě minimálně čtyři hráči vypadnou.

Překvapilo mě, že se mezi útočníky nevešel Joshua Zirkzee z Boloni, který měl výbornou sezonu a očekává se jeho přestup do evropského top klubu. Místo něj jsou v nominaci Brian Brobbey, Memphis Depay či Wout Weghorst. Ani jeden neměl rok, po kterém byste si řekli, že je ve fantastické formě a musí jet na Euro.

Přijde mi to od trenéra Ronalda Koeamana jako celkem riskantní rozhodnutí, které se mu v případě neúspěchu na turnaji může nepříjemně vrátit a ještě to může pořádně slíznout, protože smlouvu má do roku 2026 a tento turnaj leccos napoví. Navíc už si mohl chystat nějaké hráče na kvalifikaci na světový šampionát.

Co ale mají Nizozemci excelentní, je jejich obrana. Je možná ještě lepší než ta francouzská. Člověk se na ta jména dívá a přemýšlí, jak by to poskládal, protože je vám líto, někoho vynechat. Všechno jsou to hráči s obrovskou kvalitou a někteří to budou muset jen odsedět.

Když se vrátím k Francii, tak jsem dohledal, že její tým pro turnaj má hodnotu 1,25 miliardy eur. Nizozemská obrana tak, jak je nyní má hodnotu 337 milionů eur. Je příjemné, když máte dilema, jestli postavíte Virgila van Dijka, Nathana Akého, Matthijse de Ligta, Mickyho van de Vena a na kraje máte Jeremieho Frimponga, Denzela Dumfriese či Iana Maatsena.

Anglie bude bez Rashforda či Hendersona

Předběžnou nominaci ukázala i Anglie. Na první dobrou mě upoutalo, že jsou v ní jen dva hráči působící mimo Premier League – útočník Harry Kane a Jude Bellingham. Mám pro to celkem pochopení, protože se jedná o nejlepší ligu na světě a to bude nejspíš i hlavní argument pro opomenuté hráče jako jsou například Eric Dier, Ruben Loftus-Cheek či Fikayo Tomori.

Ale v nominaci schází i hráči z Ostrovů. Jmenovitě to jsou Marcus Rashford, Ben Chilwell, Reece James,, Kalvin Phillips, Nick Pope, Raheem Sterling či James Ward-Prowse. Chybí i třeba Jadon Sancho či Jordan Henderson.

Trenér Gareth Soutgahte naopak mužstvo omladil a vzal několik nových tváří. Na tiskové konferenci uvedl, že chce mladé hráče více poznat a vidět je v tréninku a na základě toho, jak se předvedou, mají šanci jet na Euro.

Velké téma bylo i uzdravení Lukea Shawa, protože v případě jeho absence by Anglie neměla plnohodnotnou náhradu na levý kraj obrany.

Nyní už se ale přesuňme k českému týmu. Oficiální nominace by měla být na konci měsíce. Zkusil jsem si načrtnout svou nominaci, která by mi dávala smysl.

Jak vypadá?

Brankáři: Staněk, Kovář, Hladký

Obránci: Coufal, Holeš, Vlček, Hranáč, Krejčí, Vitík, Jurásek, Douděra, Ryneš, Zmrzlý

Záložníci: Souček, Barák, Jurásek, Sadílek, Provod, Šulc, Lingr, Černý, Červ, Janošek

Útočníci: Schick, Chorý, Kuchta, Hložek

Dovedu si představit, že spousta jmen vyvolá pozdvižení a vášně. Pokusím se na vše odpovědět. Můj výběr má 27 hráčů. V případě brankářů bych jako jedničku označil Jindřicha Staňka, který v posledních zápasech jednoznačně ukázal, že na to má a zaslouží si to. O Matěji Kováři asi nemusím nic psát. Václav Hladký pak dostal přednost před Vítězslavem Jarošem, protože postup do Premier League a způsob, jakým se pod něj podepsal, je pro mě osobně víc než titul a pohár v Rakousku, čímž ale neříkám, že si nezaslouží uznání. Klobouk dolů před oběma!

O místo by bojovala dvojice Matěj Ryneš a Ondřej Zmrzlý. Chtěl bych je vidět v kempu a na základě toho se rozhodl, koho bych vzal na turnaj. Pozice levého beka je problémová, proto bych se ji snažil řešit touto cestou.

Na koho se v obraně nedostalo, je David Zima. Beru to jako jedno z nejtěžších rozhodnutí nominace, ale bohužel už to k tomu patří. Mluvil o tom například Nagelsmann, když popisoval, že osobní pohovor s Hummelsem či Goretzkou byl pro něho ohromně náročný, ale jsem toho názoru, že něco podobného by měl udělat i Ivan Hašek.

Zimův přestup do Slavie je zatím nepovedený. Tohle David určitě sám moc dobře ví, že jeho výkony nebyly zrovna reprezentační. Jestliže se vracel do Česka, aby si uhrál především nominaci na Euro, tak za mě si o pozvánku neřekl a neměl by jet. Když ho navíc porovnám s ostatními stopery, tak nevidím hráče s horší formou. Nemám jméno, místo kterého by David měl dostat přednost.

V záloze mám určitě překvapivé jméno Dominika Janoška. Vnímám jako velkou chybu, že do této chvíle nebyl v národním týmu dosud vyzkoušený. Nedostal ani minutu v přípravném utkání. Přijde mi škoda, že ignorujeme fotbalistu, který očividně umí střílet branky, umí vystřelit z větší vzdálenosti a perfektně zahrává standardní situace. Obzvlášť na turnaji, kde rozhoduje aktuální forma, je to věc, která mi přijde jako celkem důležitá.

Dominik je z mého pohledu hráč, kterého v létě čeká zajímavý přestup a jeho zařazení by bylo příjemným oživením nominace. Netvrdím, že hráč z druhé nizozemské ligy patří do základu české reprezentace, ale v kádru by chybět neměl.

To samé si myslím o Lukáši Červovi. Mám u něj podobné argumenty jako u Janoška. Červ navíc hrál i evropské poháry. Často na něj slyším slova chvály, co se týká jeho charakteru a vůdcovství. Líbilo by se mi mít v týmu podobného hecíře, který umí navodit atmosféru i z pozice náhradníka a vyhecuje spoluhráče. Lukáš to má navíc podpořené i výkonností.

Jsem přesvědčený o tom, že velké emoce vzbudí Václav Černý, který na prvním srazu pod trenérem Haškem chyběl. Já si myslím, že by na Euro neměl chybět. Ve hře jeden na jednoho máme opravdu málo hráčů, kteří jsou na tom tak dobře jako on. Odehrál toho v Bundeslize málo, ale i tak bych ho vzal. Vím, že si tím protiřečím, protože poukazuji na aktuální formu, ale v případě Černého bych udělal výjimku a vzal ho. Společně s Lingrem či Juráskem by pravděpodobně měli roli žolíků, kteří by chodili na posledních 20 minut.

Poslední jméno, které spousta lidí očekává v nominaci, a přesto ho tam já nemám, je útočník Mojmír Chytil. Přijde mi zbytečné brát na turnaj pět útočníků, když se do základu dostane jeden, maximálně dva. Všichni víme, že jedničkou je Patrik Schick a za ním jsou Tomáš Chorý s Janem Kuchtou. Adam Hložek je pro mě zase hráč, který by v týmu neměl chybět a nominaci si zaslouží. Tím pádem mi černý Petr vychází na Chytila. Schválně jsem se díval i na jiné nominace, kolik hráčů v útoku mají týmy, které budou stejně jako my chtít překvapit a třeba Maďaři berou útočníky jen tři.

Dovedu si ale představit, že trenéři ho tam budou chtít i třeba na základě argumentu, že umí nastoupit i na kraji hřiště a nevezmou třeba Černého. Nebo ho upřednostní před Červem s Janoškem. Upřímně by mě to nepřekvapilo. Ivana Haška a jeho tým nečeká lehké rozhodování a my držíme palce, ať se na turnaji v Německu ukáže, že jejich volba byla úspěšná.