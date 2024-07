Švýcar Yakin varuje Anglii: Měli by být připraveni na tým, který hraje dobrý fotbal

Švýcarsku na Euru chybělo jen pár okamžiků, aby pokořilo hostitelské Německo. Poté Helvéti vyřadili úřadující šampiony z Itálie (2:0) a nyní se chystají na Anglii, která se naopak nenachází v nejlepším rozpoložení. I proto trenér Murat Yakin (49) svému týmu před čtvrtfinálovým zápasem věří.

Před sobotním čtvrtfinále v Düsseldorfu Yakin prohlásil: "Anglie má velké hráče, kteří jsou schopni na turnaji udělat výrazný rozdíl, ale měli by být připraveni na tým, který hraje kvalitní fotbal a je plný odhodlání."

"Hráli jsme proti Německu a hráli jsme dobře, pak proti Itálii, také velkému týmu. Tak proč bychom nemohli porazit Anglii? Jsme v dobrém rozpoložení. Uvidíme, je to výzva a můj tým je na tento velký zápas připraven," dodal někdejší hráč Stuttgratu či Basileje.

Sestřih zápasu Anglie – Slovensko. Česká televize

Hráči Albionu mají co dokazovat po sérii podprůměrných výkonů, které nechávají fanoušky na pochybách, zda jsou schopni čelit sebevědomému a organizovanému Švýcarsku. Navíc jim stačilo jen pár vteřin, aby se do střetnutí s Helvéty vůbec dostali. Proti Slovensku je však nakonec zachránili Jude Bellingham a Harry Kane.

Yakin byl loni v kůži Garetha Southgatea, když byl kritizován za taktiku a špatné výkony během kvalifikace Eura, v níž Švýcaři hazardovali s postupem z jedné z lehčích skupin. V Německu se však karta obrátila. Veřejnost i odborníci ho chválí za prozíravé úpravy taktiky a výběr hráčů, přičemž udržuje pevnou obranu a soustředí se na útok.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Itálie. Česká televize

"Samozřejmě, že když máte skvělé hráče a máte z čeho vybírat, necháte některé dobré fotbalisty doma. A když pak nedosáhnete výsledku, máte v Británii problém. Sám to trochu znám, musíte se prostě soustředit na fotbal, ne na to, co čtete v novinách. To je jediné, co můžete jako trenér dělat," našel pro Southgatea pochopení.