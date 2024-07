Kontroverzní oslavy: Fowlerova lajna, Demiralův vlk i Bellinghamův rozkrok

Jude Bellingham (21) se po vyrovnávacím gólu Slovensku v osmifinále Eura dostal do křížku s UEFA, když kamery zachytily hvězdu Realu Madrid při poněkud neobvyklé oslavě. Jak kontroverzní gesta ovlivnila kariéry hráčů? A kdo za ně dostal výhružky smrtí?

"Interní vtip směrem k několika blízkým přátelům, kteří byli na zápase. Nic než respekt k tomu, jak slovenský tým dnes večer hrál," bránil se Bellingham na síti X. Záložník trefou v 95. minutě vyrovnal, načež Anglie v neděli porazila Slovensko 2:1 po prodloužení a zajistila si čtvrtfinálový souboj se Švýcarskem.

Po gólu byl ale Bellingham spatřen, jak napodobuje chycení za rozkrok, přičemž se zřejmě díval směrem ke slovenské lavičce.

Sestřih zápasu Anglie – Slovensko. Česká televize

Pořadatelská UEFA ale vtip zřejmě nepochopila. Uvedla, že bylo zahájeno vyšetřování "možného porušení základních pravidel slušného chování ze strany hráče Anglické fotbalové asociace Judea Bellinghama, ke kterému údajně došlo v rámci zápasu".

Od té doby na povrch vyplavaly i další kontroverze, pod palbou kritiky se například ocitl turecký obránce Merih Demiral, který svůj druhý gól v osmifinále s Rakouskem oslavil gestem napodobujícím tvar hlavy vlka, které je pozdravem ultranacionalistického hnutí Šedí vlci.

Dvojitý orel v podání Shaqiriho

Švýcar Xherdan Shaqiri, který má kosovsko-albánské kořeny, oslavil své góly proti Srbsku gestem "dvojitého orla" napodobujícím albánský státní znak. Napětí mezi Srbskem a Albánií bylo již tak kvůli historickým konfliktům vysoké, zejména kvůli válce v Jugoslávii a Kosovu.

Shaqiriho gesto, které imitoval i jeho spoluhráč se stejným původem Granit Xhaka, bylo považováno za symbol albánského nacionalismu a vyvolalo bouři nejen na hřišti.

Švýcar Xherdan Shaqiri se raduje po vstřelení gólu během zápasu skupiny E Mistrovství světa ve fotbale 2018 mezi Srbskem a Švýcarskem. AFP

Shaqiri se tehdy situaci snažil bagatelizovat: "Jsou to jen emoce. Jsem velmi šťastný, že jsem vstřelil gól. Není to nic víc. Nemusíme se o tom teď bavit."

FIFA nakonec Shaqirimu a Xhakovi udělila pokutu 7 600 liber, oslava zůstala nezapomenutelným a silným symbolem geopolitického napětí, které může doutnat pod povrchem hry.

"Quenelle" Nicolase Anelky

Francouzský útočník Nicolas Anelka se postaral o rozruch, když oslavil gól za West Brom proti West Hamu gestem "quenelle".

Pro tehdy čtyřiatřicetiletého hráče to byla první trefa za klub po jeho příchodu v roce 2013. Obrácený nacistický pozdrav zpopularizoval ve Francii jeho přítel a kontroverzní komik Dieudonne.

Nicolas Anelka z West Bromu slaví gól West Hamu. AFP

Někteří toto gesto spojovali s antisemitismem, což vedlo k vyloučení hráče z francouzského národního týmu. Sám Anelka jakýkoliv antisemitský záměr popřel a tvrdil, že šlo o věnování gólu jeho příteli, který tento znak používá.

Škoda však byla napáchána a po dlouhotrvající vášnivé debatě v tisku ho klub na konci sezony propustil.

Gazzova flétna proti Celticu

Anglický záložník Paul Gascoigne, známý svou živelnou osobností a žertíky, vyvolal další kontroverzi v kariéře při oslavě gólu za Rangers proti Celtiku – a to v Celtic Parku ve vášnivém Old Firm derby.

Krátce po jeho příchodu do Glasgow ho spoluhráči vyzývali, aby napodobil hru na flétnu a zesměšnil tak sektářské skandování od fanoušků Celtiku.

Angličan se následně omluvil, údajně si neuvědomil, že napodobuje pochodující oranžisty hrající baladu "The Sash", symbol loajalistické nadřazenosti, a že tím může rozzuřit katolíky.

Zatímco někteří to považovali za odlehčený žert, jiným to přišlo urážlivé a neuctivé, zejména vzhledem k historickému a náboženskému napětí v Glasgow.

"Jak velké je to v derby, kde bohužel může být katolík proti protestantovi, to vím ze všeho nejvíc. Už to neudělám," řekl později Gascoigne k incidentu, za který mu Rangers vyměřili pokutu 20 tisíc liber. Údajně mu od IRA, neboli Irské republikánské armády, chodily výhružky smrtí.

Robbie Fowler už překročil čáru

Oslava gólu liverpoolské legendy Robbieho Fowlera v zápase s místním rivalem Evertonem zůstává spíše humorným příkladem na našem seznamu kontroverzí.

Po vstřelení gólu si Fowler klekl na postranní čáru Anfieldu a předstíral, že šňupe obří lajnu kokainu. Toto gesto bylo všeobecně odsouzeno jako necitlivé a neuctivé vůči lidem závislým či postiženým drogami, v novinách ho považovali za nevkusné.

Fowler tehdy tvrdil, že šlo o lehké rýpnutí do konkrétního fanouška, který se mu během zápasu posmíval. Angličan byl sám během své kariéry terčem podobných posměšků souvisejících s drogami.

Ať tak či onak, útočník si za svůj drzý vtípek vysloužil čtyřzápasovou stopku, v předchozím měsíci byl potrestán dvouzápasovým distancem za homofobní posměšky na adresu tehdejšího levého obránce Chelsea Graema Le Sauxe.

Nacistický pozdrav Paola Di Cania

Pravděpodobně jedno z nejurážlivějších gest ve fotbalové historii – na které se kupodivu zapomnělo. Paolo Di Canio v roce 2005 dvakrát pozdravil fanoušky v Itálii vztyčenou pravicí.

Když italský útočník hrál za Lazio proti úhlavnímu rivalovi Římu, předvedl po vstřelení gólu fašistický pozdrav směrem k fanouškům Lazia, který všichni odsoudili.

Útočník Lazia Paolo Di Canio gestikuluje směrem k fanouškům. AFP

Poté údajně prohlásil: "Jsem fašista, ne rasista." Di Canio byl potrestán pokutou a dostal jednozápasovou stopku, ale tento incident nezabránil jeho kariéře tolik, jak by mohl – Ital v dubnu roku 2013 nastoupil do funkce manažera Sunderlandu, v reakci na to odešel bývalý labouristický politik David Miliband.