Trenér Albánie Sylvinho: Jsem zklamaný. Je škoda, že jsme nedokázali srovnat

Trenér fotbalistů Albánie Sylvinho (50) po úvodní prohře 1:2 s obhájci zlata Italy na mistrovství Evropy v Německu neskrýval zklamání. Mrzelo ho, že jeho svěřenci nevytěžili z utkání ani bod. A ocenil atmosféru, kterou albánští příznivci v Dortmundu v sobotu vytvořili.

"Jsem zklamaný. Deset dní jsme pracovali na tom, abychom něco z tohoto zápasu vytěžili, ale to se nepovedlo. Fanoušci byli neuvěřitelní, ať už na stadionu, nebo před ním. Je škoda, že jsme nedokázali srovnat," citoval Sylvinha web UEFA.

Albánie, která překvapivě vyhrála kvalifikační skupinu před Českem a Polskem, startuje na Euru teprve podruhé a poprvé od roku 2016. Nedostatek zkušeností se podle Sylvinha projevil.

Sestřih zápasu Itálie – Albánie. Livesport

"Hrával jsem Ligu mistrů a věděl jsem, co se ode mě proti Realu Madrid, AC Milán nebo Juventusu očekává. Když ale nejste zvyklí na této úrovni hrát, nemáte tušení, co vás čeká. Jsme na Euru teprve podruhé. Máme mladé a dobré hráče, ale Itálie je velmi silná, je to favorit na prvenství," uvedl padesátiletý Brazilec a někdejší hráč Arsenalu či Barcelony.

Albánii poslal do vedení už po 23 sekundách hry nejrychlejším gólem v historii šampionátů Nedim Bajrami. "Překvapilo mě to, ani jsem nevěděl, že je můj gól tak výjimečný," přiznal záložník Sassuola.

Statistiky zápasu Itálie – Albánie. Opta by Stats Perform

Úřadující evropští mistři ale v rozmezí 11. až 16. minuty otočili skóre. "Díky brzké brance jsme začali dobře. Tým byl hodně nadšený, ale měli jsme hrát lépe, zvlášť v první půli. Ve druhé jsme si vedli líp a měli možnost vyrovnat," připomněl Sylvinho šanci střídajícího Reye Manaje v závěru zápasu.