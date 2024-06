Albánii rekordní branka body nepřinesla, Italové po obratu dorovnali Česko

Itálie zvládla vstup do Eura, když ve skupině B porazila Albánii 2:1. Obhájce trofeje měl hororový vstup do utkání, už po 23 vteřinách se totiž prosadil záložník Sassuola Nedim Bajrami a postaral se o nejrychlejší gól v historii ME. Favorit však už v 16. minutě zásluhou dua z Interu vedl – na premiérovou trefu Alessandra Bastoniho na velkém mezinárodním turnaji navázal Nicoló Barella. Italové oslavili jubilejní 100. výhru na evropských šampionátech (včetně kvalifikací), čímž vyrovnali v této statistice na čtvrté příčce českou, potažmo československou reprezentaci.

Papírově nejjednoznačnější duel prvního kola skupiny byl na programu v Dortmundu mezi obhájci titulu z Apeninského poloostrova a jejich soupeřem, jemuž se podařilo probojovat teprve na druhý závěrečný turnaj v historii. Hlavní zbraní albánského kádru proti nabitým Azzurri byla skutečnost, že až 10 jeho členů letos působilo na klubové úrovni právě v Itálii.

Drtivá většina z nich navíc válela přímo v Serii A. Albánské fanoušky, kteří měli na tribunách Signal Iduna Parku jasnou převahu a symbolicky přebarvili tradiční "žlutou zeď" na červenou, poslal do varu už po 23 vteřinách hry Bajrami. Záložník Sassuola ve vápně ukořistil laxní vhazování Federica Dimarca a razantní střelou na bližší tyč nedal Gianluigimu Donnarummovi šanci zasáhnout.

Sestřih utkání. Livesport CZ+SK

V 11. minutě ale Balkánce zchladil Bastoni, jenž hlavou uklidil do sítě centr Lorenza Pellegriniho. Italové po vyrovnání vystupňovali tlak a brzy byli odměněni druhým zásahem. Rychlý obrat dokonal po čtvrthodině zápasu pohotovou ranou k levé tyči Barella. Ve 33. minutě převahu modrých málem přetavil v další trefu Davide Frattesi, jehož lob přes gólmana zastavila branková konstrukce.

Po změně stran se obraz hry prakticky nezměnil, když svěřenci Luciana Spallettiho nadále trpělivou kombinací hledali skulinky v obraně Orlů. Jedné takové se pokusil před hodinou duelu využít Federico Chiesa, pokus křídelníka Juventusu však prosvištěl těsně vedle.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Squadra azzurra se postupem času uchýlila k výrazně úspornějšímu výkonu, za což ji v samotném závěru málem stihl krutý trest. Rey Manaj obdržel fantastický pas za obranu, z ostrého úhlu ale nedokázal usměrnit míč do Donnarummovy brány.

Itálie tedy dokázala naplnit papírové předpoklady a do šampionátu vstoupila vítězstvím. Na to by modří rádi navázali 20. června v Gelsenkirchenu, kde vyzvou Španěly. Albánie o den dříve změří v Hamburku síly s Chorvatskem.