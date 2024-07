Trenér Rakouska Rangnick: Nemůžu uvěřit tomu, že jedeme domů. Byla to historická šance

Velké zklamání prožil po úterní prohře 1:2 s Tureckem v osmifinále fotbalového mistrovství Evropy trenér Rakouska Ralf Rangnick (66). Němec nemohl uvěřit tomu, že jeho výběr na turnaji skončil. Vyzdvihl tureckého gólmana Merta Günoka (35), jehož po zákroku v závěru nastavení přirovnal ke Gordonu Banksovi, který na mistrovství světa 1970 vychytal hlavičku legendárního Pelého.

O vítězství Turecka rozhodl dvěma góly stoper Merih Demiral, ten první dal už 57 sekund po rozehrání. V 67. minutě snížil střídající Michael Gregoritsch. Vyrovnat se ale už Rakušanům nepovedlo, přestože soupeře přestříleli 21:6.

"Když prohráváte o dva góly, není to snadné. Tým zkusil všechno. Dali jsme kontaktní gól a pak jsme měli dostatek času na srovnání. Když ale máte v brance Gordona Bankse, je to těžké," prohlásil Rangnick s narážkou na Günoka, který vynikajícím zákrokem zastavil cestu míče do sítě po hlavičce Christopha Baumgartnera v úplném závěru. "Potřebujete taky trochu štěstí. Pokud by Baumgartnerova hlavička skončila v síti, mohli jsme vyhrát," doplnil Rangnick.

Statistiky zápasu Rakousko – Turecko. Opta by Stats Perform

Rakousko nečekaně ovládlo základní skupinu před Francií, Nizozemskem a Polskem a do osmifinále šlo v pozici favorita. "Byla to historická šance na výhru, na postup do čtvrtfinále, kde bychom hráli s Nizozemskem. Nemůžu uvěřit tomu, že jedeme domů. Věřili jsme, že naše cesta bude pokračovat," řekl někdejší kouč Hannoveru, Schalke, Lipska nebo Manchesteru United. "Těžko se to popisuje, nic ve mně není. Cítím se prázdný. Za pár dnů možná uvidíme, že jsme odehráli dobrý turnaji, ale ne teď. Chvíli to potrvá," uvedl Baumgartner.

Turecko oplatilo Rakušanům březnovou porážku 1:6 z přípravného utkání ve Vídni. "Byla to hrozná kaňka na mé kariéře. Na Rakousko jsem jako na soupeře čekal, abych to konečně mohl hodit za hlavu. Respektuju Rakousko, jejich trenéra, herní plán, taktiku. Ale my trenéři, stejně jako hráči, jsme soupeři. Hluboko uvnitř jsem měl v sobě pocit, že chci změnit ten březnový výsledek, i když šlo jen o přípravu. Na hráčích jsem viděl turecké srdce, to na této zemi miluju," prohlásil italský kouč Turků Vincenzo Montella.