Potvrdí Rakousko přesvědčivé výkony? V cestě Rangnickově družině stojí přemožitelé Čechů Turci

Osmifinálový program na fotbalovém Euru uzavře v úterý večer souboj Rakouska s Tureckem. Rakušané překvapivě vyhráli skupinu D před Francií s Nizozemskem a usilují o premiérový postup do čtvrtfinále. Formu mají i Turci, kteří si na závěr skupiny F poradili 2:1 s českou reprezentací a prošli dál rovněž se šesti body z druhého místa za Portugalskem. Utkání v Lipsku má výkop v 21:00 a řídit ho budou portugalští sudí v čele s hlavním Arturem Soaresem Diasem (44).

Zápas Rakouska s Tureckem slibuje ofenzivní podívanou. Ani jeden z týmů na turnaji zatím neudržel čisté konto a zejména Rakušané sbírají chválu za atraktivní herní projev. "Už jenom vítězství v takové skupině je velký úspěch. Vnímáme zvýšená očekávání, ale zůstáváme nohama pevně na zemi. Musíme hrát pořád stejně týmově a se stejnou energií," citoval web UEFA kouče Ralfa Rangnicka.

Jeho tým po úvodní porážce 0:1 s Francií zdolal Polsko 3:1 a Nizozemsko 3:2. Pro 56letého německého kouče bude osmifinále o to pikantnější, že se odehraje v Lipsku, kde strávil úspěšné roky jako trenér a v manažerských rolích.

Preview utkání Rakousko – Turecko. Livesport

"Bude to pro mě emotivnější, ale totéž se dá čekat od samotného zápasu. Nesmíme se nechat strhnout k nějakým diskuzím, musíme se soustředit jen na hru," upozornil s odkazem na poslední utkání Turecka proti Česku, v němž rumunský sudí István Kovács rozdal rekordních 18 žlutých a dvě červené karty.

"Jenom to ukazuje, jak to byl vyhrocený a důležitý zápas. Postup by nás mohl trochu uklidnit," uvedl trenér Vincenzo Montella. Turecko je v play off poprvé od roku 2008, kdy došlo do semifinále, proti Rakousku mu ale bude kvůli trestu za dvě žluté karty chybět kapitán a klíčový záložník Hakan Calhanoglu.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Rakousko je v osmifinále podruhé za sebou a postupem by přepsalo historii. V duelu bude mírným favoritem i proto, že v březnovém přípravném utkání ve Vídni deklasovalo Turky 6:1. "Dobře víme, že teď to bude úplně jiný zápas. Jde o hodně," poznamenal nehrající rakouský kapitán David Alaba, jenž na turnaji kvůli zranění schází na soupisce, ale je s týmem.

"Přesvědčili jsme se, jak jsou Rakušané silní. Hrají spíš jako klub, se spoustou automatismů a skvělou organizací hry," podotkl Ital Montella, jehož mužstvo porazilo ve skupině ještě 3:1 Gruzii a podlehlo 0:3 Portugalsku.

Postupující se ve čtvrtfinále utká 6. července v Berlíně s vítězem duelu Rumunsko – Nizozemsko.

U příležitosti Eura pro vás připravujeme každý den exkluzivní video obsah. Sestřihy utkání najdete kromě článků také v rámci naší výsledkové části v detailu každého utkání, a to vždy zhruba 30 minut po jeho skončení.