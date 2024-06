Třetí den na rakouském soustředění: Týmové focení, kurz první pomoci i školení od Kassaie

Čeští fotbaloví reprezentanti se třetím dnem chystají na soustředění v Rakousku na nadcházející mistrovství Evropy v Německu. Svěřenci trenéra Ivana Haška ve středu před tréninkem absolvovali týmové focení, vyzkoušeli si také, jak poskytnout první pomoc. V úterý mužstvo prošlo školením od rozhodčích před šampionátem, do Schladmingu za ním dorazil bývalý maďarský sudí Viktor Kassai.

Český celek dorazil do horského města v neděli a poprvé si zatrénoval v pondělí. Zatímco začátek soustředění provázelo deštivé počasí, dnes už bylo povětšinou slunečno s teplotami dosahujícími téměř 25 stupňů.

"Je to tady hezké. V zimě to může být hodně zimní, hodně o lyžování. Po kariéře bych si sem rád i někdy zajel. Teď na léto je to perfektní soustředění, protože trénujeme v přírodě, hřiště máme pět minut na kole od hotelu. Konečně se i sluníčko rozsvítilo, vše je fajn. Co se týče hotelu, tréninků, jsme naprosto spokojeni. Věřím, že nám i ty tréninky přinesou úspěch na Euru," řekl novinářům kapitán Tomáš Souček.

"Myslím, že pro všechny je to dobrý začátek. Máme tu absolutně vše, co potřebujeme. Jsme na krásném místě, máme dobré hřišti a pilujeme. Myslím, že na trénování tolik nevadí, kdyby bylo pod mrakem. Dnes bylo docela velké teplo, místy to připomínalo spíš takovou letní přípravu," uvedl ofenzivní univerzál Václav Černý.

Než mužstvo absolvovalo dnešní dopolední trénink, došlo na tradiční týmové focení před velkým turnajem. Hráči oblékli nové dresy, v nichž se představí na šampionátu. O zábavu se jako obvykle staral jeden z masérů Eduard Poustka. "Eda si to samozřejmě vždy vezme do parády, nějaké to rozesmívání. Ale myslím, že jsme to zvládli rychle," řekl Černý.

"Hráči focení často nemají moc rádi, je to zdlouhavé, ale na téhle fotce tady chtěl každý být. I my hráči si ji třeba necháme podepsat a někam si ji dáme, že jsme dva roky bojovali o to, abychom na Euru byli. Budeme si tu fotku pamatovat třeba i do konce života, zvlášť kdybychom udělali nějaký úspěch," doplnil Souček.

Po obědě hráči absolvovali kurz první pomoci. "Bylo to od UEFA. Zkoušeli jsme si, jak zachránit někoho, když nemůže dýchat, i s defibrilátorem. Je to důležité. I když to není moc časté, může se to člověku stát. Když je ten druhý připravený, může se stát zázrak a může pomoci," podotkl Souček.

Už v úterý dorazil za mužstvem na hotel Falkensteiner bývalý renomovaný sudí Kassai, který v minulosti řídil i finále Ligy mistrů. "Tyhle věci k velkým turnajům patří. Fair play, rozhodčí, pravidla. Nejde o nějaké velké změny, spíš takové standardní procedury. Řekl nám, na co si máme dávat pozor. Všichni to moc dobře víme," uvedl Černý.

Reprezentanti mají ve Schladmingu prostor i na odpočinek po náročné klubové sezoně. Po malebném městě s necelými sedmi tisícovkami obyvatel se pohybují na kolech. "Zrovna s klukama jedeme do města do kavárny, máme to pět minut. Hrajeme karty v pěti šesti lidech. Dáme si kafe, trochu popovídáme o tréninku, o životě, o všem. Hrajeme o to, kdo zaplatí účet za kafe," přiblížil Souček.

V pátek si tým v nedalekém Grödigu zahraje přípravný zápas proti Maltě. Na konci týdne se Haškovi svěřenci vrátí do Čech a v pondělí je bude v Hradci Králové čekat generálka před Eurem proti Severní Makedonii. Mužstvo bude chtít navázat na březnové výhry z přípravných duelů v Norsku a s Arménií.

Program národního týmu před a během Eura. Livesport

"Pamatuji si před minulým Eurem, jak jsme hráli s Itálií. Dostali jsme 0:4, nastartovali je a nakonec to celé vyhráli. Určitě chceme s Maltou dominovat a porazit ji. I to sebevědomí je potřeba. Mít tři nebo případně čtyři vítězství po utkání v Hradci může před Eurem pomoci," řekl Souček.

Do dějiště ME český tým odcestuje příští čtvrtek, do šampionátu pak vstoupí 18. června v Lipsku proti Portugalsku.