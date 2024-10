Češky jsou blíž Euru, v odvetě hrály s Běloruskami bez branek a mohou se chystat na Portugalsko

České fotbalistky sice v odvetě proti Běloruskám na páteční vysoké vítězství 8:1 nenavázaly, i tak po bezbrankové remíze v poklidu zpečetily postup do závěrečné baráže o účast na Euru 2025. V zápase, který se opět hrál v chorvatské Veliké Gorici, udržela čisté konto brankářka Barbora Votíková (28). Svěřenkyně trenéra Karla Rady se o premiérový postup na velký turnaj utkají pravděpodobně s Portugalskem, které bude proti Ázerbájdžánu navazovat na úvodní triumf 4:1. Šampionát se uskuteční příští rok ve Švýcarsku.

Odveta se uskutečnila opět na neutrální půdě v chorvatské Veliké Gorici, kde Bělorusko hraje kvůli sankcím za válku na Ukrajině. Trenér Rada udělal po prvním duelu v základní sestavě šest změn. K dispozici neměl Elišku Sonntagovou, která v pátek dostala červenou kartu. V nominaci se neobjevila ani zraněná Michaela Khýrová.

Do jedenáctky nově naskočily Alena Pěčková, Petra Bertholdová, Lucie Bendová, Kateřina Kotrčová, Kristýna Růžičková a Franny Černá. Na lavičku usedly Gabriela Šlajsová, Aneta Dědinová, Kamila Dubcová a Tereza Krejčiříková. První poločas žádné dramatické situace nepřinesl. Hrál se nepříliš atraktivní fotbal s minimem šancí. Češky vzhledem k velkému náskoku po prvním utkání nikam nespěchaly.

Hned po přestávce se míč před brankou dostal až ke Kláře Cahynové, která však zblízka neprostřelila gólmanku Voskobovičovou. Byla to do té doby největší šance zápasu. Ke slovu se dostaly také Bělorusky. Šuppová se po zmatcích v české obraně ocitla před brankářkou Votíkovou, která její střelu vyrazila a následnou dorážku poslala Běloruska mimo.

"Do zápasu jsme šli s tím, že jsme chtěli hrát zodpovědně vzadu a naším hlavním cílem bylo nedostat gól. Samozřejmě jsem ale čekal, že naše aktivita směrem dopředu bude lepší. Na druhou stranu musím říct, že jsme udělali hodně změn v sestavě. Za to jsem byl rád, protože jsme mohli vidět v akci celou řadu hráček. Některé nastoupily k prvním zápasům a byla to pro ně velká zkušenost," řekl trenér Rada pro web fotbal.cz.

Statistiky utkání. Livesport

Češky dělí ještě jeden dvojzápas od premiérového postupu na velký turnaj. O účast na šampionátu ve Švýcarsku v příštím roce se utkají velmi pravděpodobně s Portugalskem, které na úvod zvítězilo v Ázerbájdžánu 4:1. Odveta na půdě favorita se hraje v úterý od 20:45.

Finále baráže se bude hrát znovu formou dvojzápasu na přelomu listopadu a prosince. Český tým začne 29. listopadu venku, domácí odveta se pak bude hrát 3. prosince.

Výsledky play off