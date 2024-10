Baráž o postup na Euro je blízko. České fotbalistky na úvod play off osmi góly smetly Bělorusko

České fotbalistky v úvodním utkání 1. kola play off o postup na mistrovství Evropy deklasovaly 8:1 Bělorusko a jsou blízko postupu do závěrečné baráže. Svěřenkyně trenéra Karla Rady (53) rozhodly pěti góly už v prvním poločase, dvakrát se prosadily Kateřina Svitková (28) a Kamila Dubcová (25). Odveta je na programu v úterý opět na neutrální půdě v chorvatské Veliké Gorici, kde Bělorusko hraje kvůli sankcím za válku na Ukrajině.

Český výběr vedl už v šesté minutě 2:0 po gólech Khýrové a Svitkové, která po snížení Šlapakovové přidala ve 20. minutě svou druhou trefu. Do pauzy se dvakrát prosadila i Dubcová a český tým vstoupil skvěle i do druhé půle. Po brankách Staškové a Bartoňové to bylo v 52. minutě už 7:1.

Vzápětí přibrzdila reprezentaci červená karta pro Sonntagovou, čtvrthodinu před koncem přesto přidala další gól Černá. Radův tým zdolal Bělorusko počtvrté za sebou a vyrovnal proti němu nejvyšší výhru 7:0 z předloňské kvalifikace o mistrovství světa.

Pokud si Češky v úterý pohlídají náskok, bude je dělit už jen jeden dvojzápas od premiérového postupu na velký turnaj. O účast na šampionátu ve Švýcarsku v příštím roce by se utkaly pravděpodobně s Portugalskem, které dnes zvítězilo v Ázerbájdžánu 4:1.