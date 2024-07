Je to neskutečné. Konečně jsme porazily top tým, radovala se Svitková po výhře nad Španělkami

Záložnice Kateřina Svitková (28) byla po senzační výhře 2:1 nad mistryněmi světa Španělkami ráda, že české fotbalistky prolomily čekání na vítězství nad jednou z velmocí. Uvedla to v nahrávce pro média od FAČR. Hráčka londýnské Chelsea byla hlavní postavou kvalifikačního utkání v Chomutově, protože vstřelila vyrovnávací gól, byla u vybojované penalty a v 70. minutě schytala i "červený" faul Irene Putellasové, po kterém hrály favoritky v oslabení.

"Je to neskutečné, velká euforie. Dlouhodobě jsme měly lepší výsledky proti těm top týmům, ale ještě jsme je nikdy neporazily. Dnes jsme podaly velmi slušný výkon. Když jsme měly šanci je zatlačit, tak se nám to dařilo," řekla Svitková.

Svěřenkyně trenéra Karla Rady prohrávaly po gólu Aitany Bonmatíové, na konci první půle ale Svitková z dorážky srovnala. "Jakmile šel míč k Míše (Khýrové), tak mi bylo jasné, že bude střílet a že to buď poletí úplně pryč, nebo to takhle vyrazí. Takže jsem neváhala a běžela jsem k bráně. Pak jsem se jen soustředila na to, abych trefila bránu, a prostě jsem to tam poslala," popsala Svitková.

Záložnice Chelsea, která jarní část sezony strávila po zranění v pražské Slavii, dnes těžila z nezvyklé pozice útočnice i krátce po změně stran, kdy donutila španělskou brankářku ke ztrátě míče a faulu na Fanny Černou. "Zárodek akce byl po výborném vyjetí od naší branky. Pak jsme to dobře zapresovaly s Fanny a vybojovaly jsme penaltu," uvedla Svitková. "Začínala jsem jako hroťák, takže mi nedělá problémy se přizpůsobit, i když tam už nehraju," přidala.

V 70. minutě ji kopla do hlavy Paredesová, za což byla vyloučena. "Ze začátku to bolelo hodně, ale když mi holky řekly, že za to dostala červenou kartu, tak to bolet přestalo," vtipkovala Svitková, která si ze souboje odnesla krvavý šrám.

Fotbalistka, která se během probíhajícího mužského Eura zviditelnila jako expertka a spolukomentátorka České televize, si zápas se Španělskem užila i díky souboji s aktuální držitelkou Zlatého míče Aitanou Bonmatíovou. "Pro mě je dlouhodobě nejlepší hráčka na světě, přirovnala bych ji k Messimu. Takže jsem ráda, že jsem ukořistila její dres. Při zápase jsem ji ale moc nesledovala, měla jsem toho plné zuby od začátku do konce," podotkla Svitková.

Češky si připsaly první vítězství v kvalifikaci o mistrovství Evropy, o šanci na přímý postup ale přišly po večerní výhře Dánska 3:0 v Belgii. Alespoň se bodově dotáhly na Belgičanky, se kterými mají horší vzájemnou bilanci, k posunu na třetí místo tak musí v závěrečném kole bodovat v Dánsku. Na šampionát ve Švýcarsku projdou přímo první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A, týmy na třetích a čtvrtých příčkách půjdou do baráže. Čtvrté místo také bude znamenat pád do divize B Ligy národů.

"Rozhodně nemůžeme nějak slavit, čeká nás důležité utkání v Dánsku, které chceme zvládnout, abychom měly lepší pozici do baráže. Já ani nepiju, i když dneska možná udělám výjimku," dodala Svitková s úsměvem.