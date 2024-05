TOP 5 opor české reprezentace: Duo z Milána i hvězdy Chelsea nebo Sevilly

Český ženský národní tým se v kvalifikaci na Euro zatím trápí, po dvou odehraných zápasech je ve čtyřčlenné skupině bez bodu na třetím místě a v pátek ho čeká klíčový duel proti Belgii. Kdo vlastně patří mezi největší opory reprezentace? Livesport Zprávy představují pět českých hvězd.

Přestože rodačka z Plzně v brance Tottenhamu tolik nenastupuje, není pochyb o tom, že bude jasnou jedničkou české reprezentace. Sedmadvacetileté brankářce kariéru poměrně dost zkomplikovalo její působení v PSG, při kterém si na týmovém tréninku přetrhla přední křížový vaz. Kvůli nepříjemnému zranění musela v říjnu 2022 podstoupit operaci a přišla tak o jednu celou sezonu.

Votíková nastoupila v českém dresu už do 35 zápasů a dá se tak považovat za jednu z opor českého národního týmu. V aktuální sezoně naskočila za Tottenham do šesti zápasů, přičemž inkasovala devět gólů a udržela jedno čisté konto. Za poslední tři sezony inkasuje v průměru 0,97 branek na zápas.

Čtyřnásobná fotbalistka roku je aktuálně hráčkou londýnské Chelsea. V probíhající sezoně ovšem působí na hostování v pražské Slavii, což byl zároveň i klub, který pro ni sloužil jako odrazový můstek před přesunen do Británie. Svitková za své působení ve West Hamu a Chelsea odehrála v nejvyšší anglické lize 37 zápasů, vstřelila pět gólů a na čtyři přihrála.

Osmadvacetiletá středopolařka debutovala v české reprezentaci v roce 2014, když ji bylo pouhých 18 let. Od té doby stihla nasbírat 45 startů a 24 gólů. V aktuálním roce ji přibrzdila dlouhá absence, když musela podstoupit operaci menisku. Její návrat do Slavie však byl úspěšný, nejen že dovedla sešívané k titulu, ale také dokázala za šest zápasů vstřelit tři góly.

Čtyřiadvacetiletá ofenzivní hráčka má ve zvyku nastupovat na pozici hrotového útočníka. Rodačku ze Znojma odchovala pražská Sparta, ze které v roce 2019 přestoupila do slavného Juventusu. Po třech sezonách ve Staré dámě přestoupila dvojnásobná držitelka ocenění fotbalistka roku do Atlétika Madrid. Stašková se však po roce ve Španělsku vrátila zpátky do Itálie. Aktuálně působí v AC Milán, kde ve 21 zápasech vstřelila šest gólů.

V reprezentaci působí už od mládežnických kategorií, celkově má za svojí kariéru v národním týmu odehraných 47 zápasů, ve kterých vsítila 17 branek. Jedna z vyšších hráček se tak dá považovat za největší zbraň české ofenzivy.

Česká stopa v Rossoneri nekončí, v útoku se Staškovou účinkuje i pětadvacetiletá Dubcová. Odchovankyně Slovácka přestoupila v roce 2018 do Slavie. Třináct gólů v 19 zápasech ji katapultovalo k zahraničnímu angažmá v podobě italského Sassuola. Rodačka z Valašského Meziříčí na sebe během prvních tří let působení v Itálii ukázala a v roce 2022 přestoupila do AC Milán. V letošní nepovedené sezoně nastoupila do 25 zápasů, během nichž přispěla třemi góly a třemi asistencemi.

Na mezinárodní úrovni odehrála 44 zápasů, ve kterých dokázala vstřelil 13 branek. Dubcová navíc skórovala v národním týmu hned při svém debutu v roce 2018 proti juniorskému výběru USA.

Nejčerstvější držitelka individuálního ocenění fotbalistka roku aktuálně působí ve službách Sevilly. Cahynová prošla pražskou Slavií a v roce 2021 přestoupila do španělského velkoklubu. Třicetiletá středopolařka naskočila za poslední tři sezony do 79 ligových zápasů, na svůj premiérový gól v dresu Los Nervionenses však stále čeká.

Rodačka ze Zlína si debut za českou reprezentaci odbyla až v roce 2015, od té doby nastupuje za ženský výběr pravidelně a nastřádala už 69 startů. Na reprezentační úrovni vstřelila už devět gólů, což je více než na ligové úrovni, kde jich má na kontě pouze sedm.