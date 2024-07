Senzační vítězství: České fotbalistky si vyšláply na světové šampionky ze Španělska

V roce 2024 neporažené, navíc úřadující mistryně světa... Španělské fotbalistky zavítaly do Česka k pátému utkání kvalifikace o Euro v roli obrovských favoritek, však letos vyhrály všech šest zápasů, zatímco svěřenkyně trenéra Karla Rady se radovaly naposledy v prosinci minulého roku. Předzápasové prognózy však zůstaly na chomutovském trávníku nepochopeny – Španělkám nestačil ani vedoucí gól poslední vítězky Zlatého míče Aitany Bonmatiové (26), Kateřina Svitková (28) a Eva Bartoňová (30) totiž přisoudily všechny tři body domácím hráčkám a senzace byla na světě.

Španělsko, které v sprnu 2023 ovládlo světový šampionát v Austrálii a na Novém Zélandu, vstoupilo do zápasu podle očekávání – první tým žebříčku FIFA šel do vedení po čtvrthodině, kdy nepovedený centr poslední vítězky Zlatého míče Bonmatíové zapadl za záda brankářky Olivie Lukášové. Češky stejně jako v prvním vzájemném duelu ve Španělsku uhrály po poločase nerozhodný výsledek, v 44. minutě srovnala z dorážky Svitková.

Scénář z dubnového zápasu se opakoval i po změně stran a favoritky znovu prohrávaly. Takřka dvě tisícovky diváků na chomutovském stadionu slavily znovu v 51. minutě, kdy po faulu brankářky Rodríguezové na Franny Černou suverénně proměnila penaltu Bartoňová.

V pátek favorit už skóre neotočil, i když měl podle očekávání převahu a hodně šancí. A to i v dlouhém sedmiminutovém nastavení, přestože v tu dobu hrály Španělky už bez Irene Paredesové, která v 70. minutě kopla do hlavy unikající Svitkovou a viděla červenou kartu. Brankářka AS Řím Lukášová si připsala celkem 10 zákroků a zejména ve druhé půli odčinila zaváhání při inkasované brance.

Mistryně světa prohrály po sedmi vítězstvích, Češky naopak ukončily sérii šesti duelů bez výhry a připsaly si první vítězství v kvalifikaci. Fotbalovou velmoc z Pyrenejského poloostrova zdolaly ve vzájemném zápase po osmi porážkách v řadě. Bodově se svěřenkyně trenéra Karla Rady dotáhly na třetí Belgii, která hraje od 20:00 s Dánskem, národní tým udrží ve hře o druhé místo jen ztráta obou konkurentů po vzájemné remíze. Na šampionát ve Švýcarsku projdou přímo první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A, týmy na třetích a čtvrtých příčkách půjdou do baráže.

Kvalifikace o Euro