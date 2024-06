Zima v reprezentaci pociťuje větší zodpovědnost. Ronaldo? Další povinnost na bránění, říká

Na minulém mistrovství Evropy zůstal David Zima (23) mezi náhradníky, před startem letošního šampionátu však cítí, že na něj reprezentace spoléhá o poznání více. Zadák Slavie zatím neví, zda do úvodního utkání skupiny proti Portugalcům naskočí v základní sestavě, je ale připraven. Na tiskové konferenci zmínil i to, že soupeřova kapitána Cristiana Ronalda (39) považuje za nejlepšího hráče světa, věří však, že český tým má na to favorita porazit.

Zima si na minulém Euru připsal za reprezentační A-tým premiérovou účast na velkém turnaji, na šampionátu ale do hry nezasáhl. "Patřím ještě mezi mladší hráče. Ale vzhledem k tomu, že je to moje druhé Euro, služebním věkem už patřím mezi starší. Cítím sám v sobě, že mám větší zodpovědnost k týmu. Je to výzva," řekl Zima na severním okraji Hamburku, kde má český tým během turnaje základnu.

Slávistický obránce nastoupil jen v prvním ze dvou přípravných zápasů před Eurem při výhře 7:1 nad Maltou, při vítězné generálce se Severní Makedonií zůstal mezi náhradníky. "Ještě ani my úplně nevíme, jak bude základní sestava vypadat. Každý z nás musí být jednoznačně připravený na to, že může zasáhnout do hry. Ať už jako člen základní sestavy nebo náhradník. Důležití budou nejen hráči, kteří začnou, ale i ostatní, kteří pak můžou zasáhnout do hry. Můžou zápas změnit," podotkl.

Pokud by v úterý nastoupil, mohl by čelit nejlepšímu střelci reprezentační historie i evropských šampionátů Ronaldovi. "Už v minulosti jsem říkal, že ho vnímám jako nejlepšího hráče světa, na tom se nic nezměnilo. Ale jsem flegmatik. Je to další hráč, další povinnost na bránění, kterou musíme zvládnout jako tým i já jako jednotlivec. Takže se moc těším a doufám, že to zvládneme," řekl Zima.

Před soubojem s jedníém z favoritů Eura je sebevědomý. "Do zápasu musíte jít vždy s tím, že chcete vyhrát. Pokud nemáte tento cíl, nemá cenu ani do zápasu chodit. Určitě věříme, že vyhrajeme. Kdyby náhodou byla remíza, asi bychom se s bodem spokojili. Ale nikdo nad tímhle nepřemýšlí, nad nějakou remízou nebo bodem. Je to první zápas a musíme si to jít rozdat 50 na 50," uvedl Zima.

V posledních dvou vzájemných duelech předloni v Lize národů český tým ještě pod trenérem Jaroslavem Šilhavým utrpěl s Portugalskem porážky 0:2 venku a 0:4 doma. Zima hrál v obou zápasech v základní sestavě.

"První byl z naší strany dobrý, ale prostě jsme stáli proti top kvalitě. Z taktického hlediska bylo všechno v pořádku, velké chyby jsme nedělali, ale nedali jsme jednu dvě šance, což je proti takovému soupeři alfa a omega. U nás pak nastoupili v nejsilnější sestavě, my nechytili začátek, brzy jsme prohrávali, do poločasu jsme nedali penaltu. Tehdy byli jasně lepší," řekl Zima. "Jejich trojka vepředu Ronaldo, Leao, Bernardo Silva, pod nimi Bruno Fernandes, to je top ofenzivní síla," dodal.

Vzájemné zápasy Portugalska a Česka. Livesport

Když s mužstvem přijížděl na základu během Eura do Hamburku, hned ho napadlo, že neměl daleko k tomu, by hrál za tamní HSV. Z transferu ale v zimě nakonec sešlo a z FC Turín se vrátil do pražské Slavie.

"V podvědomí jsem to měl. Pak hlavně přicházely narážky ze strany spoluhráčů, první dva dny jsem to měl dost před nosem. Hlavně jsem rád, že těžké období v Itálii, kde to pro mě nemělo budoucnost, se vyřešilo. Rozhodovalo se mezi Hamburkem a Slavií, bylo to dost divoké. Jsem rád, že to nějak dopadlo," uvedl Zima.

Český tým má na turnaji v Německu nejmladší ze všech 24 účastníků. "Jsem rád, že tu jsou kluci, se kterými jsem hrával v mládežnických reprezentacích, v dorostech, ročníky 2000, 1999. Známe se odmala, jsem rád, že jsme to dotáhli až sem. Je to výzva pro všechny kluky, že mají možnost hrát na takovém prestižním turnaji a třeba se pak mohou odrazit do nějakých větších klubů," dodal Zima.