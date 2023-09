Zranění bylo opravdu nepříjemné. Teď už se ale cítím dobře, říká před duelem s Albánií Souček

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (28) připustil, že má za sebou jedno z nejvíce nepříjemných zranění v kariéře. Záložník West Hamu na konci srpna v utkání anglické ligy v Brightonu inkasoval úder do hlavy a musel vynechat následný zápas. Nyní už se ale cítí v pořádku a připraven na čtvrteční duel kvalifikace mistrovství Evropy proti Albánii. Lídr českého týmu to uvedl na tiskové konferenci.

Souček po úderu do hlavy od brankáře zápas v Brightonu nedohrál a kvůli riziku otřesu mozku střídal. "Musím říct, že zranění bylo opravdu nepříjemné, byla to pořádná rána. Těch zranění včetně hlavy jsem už zažil docela dost, ale tohle bylo jedno z nejvíce nepříjemných. Ale jsem rád, jak jde rekonvalescence. Teď se cítím dobře a fit a těším se na zápas," uvedl Souček.

Kvůli nařízení v Premier League se mohl po zranění hlavy zpět do tréninku vracet pozvolna. Vynechal páteční utkání na stadionu Lutonu. "Anglická federace má nějaká pravidla, po kolika dnech se co může dělat. Dělal jsem i hodně testů. Měl jsem pár dní volno, byl jsem s rodinou. Třetí a čtvrtý den jsem mohl jít lehce na kolo, trošku posilovat, ale bez otřesů, udržovat se," líčil Souček.

"Potom jsem se připravoval individuálně bez kontaktu. Pak jsem naštěstí mohl i trochu do kontaktu. Jak jsem přijel na nároďák, už jsem mohl vše naplno. K zápasu s Albánií to vyšlo ideálně. Ale první týden byl opatrnější," doplnil.

Skvělý vstup do Premier League

Na reprezentační sraz dorazil v dobrém rozpoložení. West Ham po červnovém triumfu v pražském finále Evropské konferenční lize dobře odstartoval i tuto sezonu a v úvodních čtyřech kolech Premier League získal 10 bodů.

"Co se týče fotbalové kondice, jsem strašně rád, že po úspěšné minulé sezoně se nám podařil vstup do té nové. Jsme rádi, že jsme v tabulce nahoře. Věřím, že si to přenesu i do reprezentace," uvedl Souček.

Národní tým vede svou kvalifikační skupinu a v případě výhry nad Albánií by udělal výrazný krok k postupu na závěrečný turnaj v Německu. "Když to srovnám s Polskem, tak je to stejně důležitý zápas. Tehdy to byl první zápas ve skupině (3:1), teď čtvrtý. Znovu doma proti silnému týmu. Určitě je to pro nás jeden z klíčových zápasů," řekl Souček.

"Víme, v jaké jsme pozici. Máme sedm bodů po třech zápasech, s tím jsme spokojeni. Ale chceme vyhrát, abychom se po čtvrtku cítili ještě komfortněji. Nepřemýšlíme, co bude dál. Přemýšlíme jen nad čtvrtečním zápasem, který chceme všichni zvládnout," doplnil český kapitán.

Albánie? Hodně kvalitní tým

Albánie šla v poslední době podle něj nahoru. "Myslím, že je to hodně kvalitní tým. Albánii a Polsko bych řadil do podobných pozic, klidně bych je porovnal. Hráli mezi sebou hodně vyrovnaný zápas, Polsko sice nakonec zvítězilo, ale mohlo to skončit i remízou nebo opačně. Mají hodně individualit v zahraničí, v Itálii. Jak dopředu, tak dozadu se cítí být kompaktní jako tým," podotkl Souček.

Nechyběl v dosud jediném vzájemném duelu od rozdělení federace, v němž český celek předloni v červnu v generálce na mistrovství Evropy porazil Albánii v přípravě na Letné 3:1.

"Vzpomínám si na ten zápas, ale v přípravě jsme z něj už nevycházeli. Ani nevím, kolik našich i jejich hráčů v obou týmech je. Mají nového trenéra, mnoho nových hráčů. Koukali jsem spíš na jejich poslední zápasy. Ale určitě by se nám líbil stejný konečný výsledek," dodal Souček s úsměvem.

