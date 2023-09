Albánie v Praze bez Laciho? Sparťan bojuje s příznaky chřipky a jeho start je ohrožený

Albánie možná nebude mít ve čtvrtečním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Praze proti Česku k dispozici záložníka Qazima Laciho (27). Středopolař, hájící barvy pražské Sparty, bojuje s příznaky chřipky a vynechal pondělní úvodní trénink národního mužstva.

Laci je pod neustálým dohledem lékařského týmu. Jak velké jsou šance, že bude pro čtvrteční utkání v Edenu k dispozici, albánský svaz neuvedl. V nedělním ligovém zápase v Liberci naskočil za Spartu až jako střídající hráč v 83. minutě.

Laci má v reprezentaci na kontě 21 startů a jeden gól. V poslední době ale nepatřil do základní sestavy národního mužstva. Utkání proti Česku by pro něj bylo o to zajímavější, že se odehraje na stadionu v Edenu, kde sídlí Slavia, hlavní rival Sparty.

Albánci do Česka odletí ve středu ráno, vpodvečer je čeká tradiční předzápasový trénink. Utkání má výkop ve čtvrtek ve 20:45.

Český tým se připravuje od pondělí v Praze a dnes absolvuje trénink netradičně na stadionu Bohemians 1905 v Ďolíčku. Kvůli zranění scházejí trenérovi Jaroslavu Šilhavému nejlepší střelec Patrik Schick a obránci David Jurásek s Davidem Douděrou. Kapitán Tomáš Souček, který vynechal poslední ligový zápas West Hamu, je v pořádku a v pondělí trénoval s mužstvem.