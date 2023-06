Autor vítězné trefy Bowen: Přemýšlel jsem, jaké by bylo dát gól v poslední minutě finále

Autor vítězné trefy Bowen: Přemýšlel jsem, jaké by bylo dát gól v poslední minutě finále

ČTK

Střelec vítězné branky ve finále druhého ročníku Evropské konferenční ligy proti Fiorentině Jarrod Bowen (26) byl nadšený, že jeho čeští spoluhráči Tomáš Souček (28) s Vladimírem Coufalem (30) mohli s fotbalisty West Hamu oslavit zisk pohárové trofeje na stadionu někdejšího klubu v pražském Edenu. Anglický útočník vtipkoval, že dvojice bývalých slávistů zabrala všechny vstupenky určené pro hráče Kladivářů. Vítězný gól na 2:1 v 90. minutě označil Bowen za nejlepší moment kariéry.

"Jsem tak strašně šťastný za Tomáše a Vladiho. Bylo vidět, jak moc to pro ně znamená," řekl na tiskové konferenci Bowen. "Tihle kluci si před zápasem vzali zhruba 100 lístků, zabrali vstupenky přidělené našim hráčům. Všechno bylo připravené k tomu, abychom vyhráli. Dva čeští kluci se vracejí domů, to naše dlouhé čekání na evropskou trofej. Musíte si projít určitým procesem, aby se to povedlo," dodal Bowen.

Člen širšího kádru anglické reprezentace v poslední minutě základní hrací doby po úniku se štěstím překonal brankáře Fiorentiny Pietra Terracciana a nasměroval West Ham k první velké evropské trofeji po 58 letech. "Uděláte takový sprint desetkrát a možná jednou vám to vyjde. Měl jsem poměrně hodně času, když jsem viděl, jak to jde do brány, nevěděl jsem, co mám dělat," řekl Bowen.

Jarrod Bowen vstřelil vítěznou branku West Hamu. @WestHam

"Celý týden jsem přemýšlel, jaké by to bylo vstřelit gól v poslední minutě finále. Myslel jsem, že budu brečet. Jsem kluk z Leominsteru, který by si nikdy nepomyslel, že tady jednou bude sedět," líčil v rozhovoru s novináři vítěz hlasování o nejlepšího hráče finále.

Připustil, že Fiorentina jeho týmu boj o trofej hodně ztížila. "Myslím, že jsme se v zápase hodně trápili. Ale pokud bude někdo mluvit o hře, nebudu ho poslouchat, protože jsme vyhráli trofej. A to je ve finále hlavní," řekl Bowen. "Teď budu slavit s tátou a bratrem. Já jsem ještě nebrečel, ale oni ano. To ukazuje, jak moc to znamená a jak dalekou cestu jsem ušel," dodal.